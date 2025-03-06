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總預算財劃法提覆議 陳其邁籲在野黨勿「紅了眼殺過頭」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁向藍白喊話，希望在野黨能夠多一點思考，藉由覆議案的時候能夠好好冷靜來做考量，不要有時太多政治考量，紅了眼殺過頭。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁向藍白喊話，希望在野黨能夠多一點思考，藉由覆議案的時候能夠好好冷靜來做考量，不要有時太多政治考量，紅了眼殺過頭。記者徐白櫻／攝影

行政院提今年度總預算財劃法覆議案立法院今天下午邀朝野黨團協商。市長陳其邁曾多次呼籲中央重視高雄人心聲，今天再度喊話說，希望在野黨冷靜考量，不要紅了眼殺過頭；以蒼生為念，摒除一些政治考量。

市長陳其邁今早在仁武受訪指出，他希望在野黨對於整個中央、地方財政相關的規畫，包括權責及相關預算分配，能夠一併考量，不要只有考慮到錢，事權部分也應該同步來考量，不然就變成說，好像只有見樹不見林，好像有錢或淪為地方瓜分這些預算，這樣對很多縣市來講非常不公平。

陳其邁指出，以高雄為例，不管是碳負擔或整體環境成本、人口結構等因素都要納入考量，不然真的非常、非常不公平。他希望在野黨能夠多一點思考，藉由覆議案的時候能夠好好冷靜來做考量，「不要有時候太多政治考量，紅了眼殺過頭，我覺得這樣真的是非常不好」。

陳其邁說，假如在一個有大家參與、共同討論的這個方案，中央、地方也能夠審酌整個國家發展跟地方均衡等考量，有更好的這個方案，應該是要有更多的機會。大家也知道，之前立法院討論財劃法，連他去都沒有機會講話，國民黨也沒有來問，南部幾個縣市到底在發展或預算負擔上有何困難，只有所謂政治攻防的思考，這樣真的非常不好。

陳其邁說，他要再一次沉痛地呼籲，希望以蒼生為念，大家能夠摒除政治上的一些考量。

朝野協商 立法院 總預算 覆議案 財劃法 陳其邁

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