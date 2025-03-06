總預算財劃法提覆議 陳其邁籲在野黨勿「紅了眼殺過頭」

行政院提今年度總預算及財劃法覆議案，立法院今天下午邀朝野黨團協商。市長陳其邁曾多次呼籲中央重視高雄人心聲，今天再度喊話說，希望在野黨冷靜考量，不要紅了眼殺過頭；以蒼生為念，摒除一些政治考量。

市長陳其邁今早在仁武受訪指出，他希望在野黨對於整個中央、地方財政相關的規畫，包括權責及相關預算分配，能夠一併考量，不要只有考慮到錢，事權部分也應該同步來考量，不然就變成說，好像只有見樹不見林，好像有錢或淪為地方瓜分這些預算，這樣對很多縣市來講非常不公平。

陳其邁指出，以高雄為例，不管是碳負擔或整體環境成本、人口結構等因素都要納入考量，不然真的非常、非常不公平。他希望在野黨能夠多一點思考，藉由覆議案的時候能夠好好冷靜來做考量，「不要有時候太多政治考量，紅了眼殺過頭，我覺得這樣真的是非常不好」。

陳其邁說，假如在一個有大家參與、共同討論的這個方案，中央、地方也能夠審酌整個國家發展跟地方均衡等考量，有更好的這個方案，應該是要有更多的機會。大家也知道，之前立法院討論財劃法，連他去都沒有機會講話，國民黨也沒有來問，南部幾個縣市到底在發展或預算負擔上有何困難，只有所謂政治攻防的思考，這樣真的非常不好。

陳其邁說，他要再一次沉痛地呼籲，希望以蒼生為念，大家能夠摒除政治上的一些考量。