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獨／Google不授權 衛福部擬建本土兒少性影像巡網系統

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部原找上Google盼運用其人工智慧（AI）技術幫助尋找網路流傳兒少性影像，卻因Google不便授權，目前規畫轉而尋找國內專家，另設本土化性影像巡網系統。 圖／聯合報系資料照片
衛福部原找上Google盼運用其人工智慧（AI）技術幫助尋找網路流傳兒少性影像，卻因Google不便授權，目前規畫轉而尋找國內專家，另設本土化性影像巡網系統。 圖／聯合報系資料照片

兒少性影像事件頻傳，行政院今天頒布「性別暴力防治國家行動計畫」，性影像防制是重點之一，立法院日前已通過兒少性剝削防制條例修正案，強化性影像防制，衛福部保護司則偕資訊處，積極建立「主動巡網」機制。不過，原找上Google盼運用其人工智慧（AI）技術幫助尋找網路流傳兒少性影像，卻因Google不便授權，目前規畫轉而尋找國內專家，另設本土化性影像巡網系統。

兒少性影像處理方式，目前由民眾向性影像中心檢舉，政府才會介入下架，兒少性剝削條例修正後，賦予衛福部主動巡網法源依據，衛福部保護司日前研擬利用科技巡網，並看上Google成熟技術，利用AI大量搜尋正常兒少性影像，讓機器人習得何為兒少「正常」影像後至網路巡查，若發現裸露私密器官等「不正常」兒少影像，再透過第二層技術，或以人工方式篩出非法兒少性影像。

衛福部保護司規畫，在確認影像為兒少性影像後，後續處置將與衛福部性影像處理中心介接，循既有兒少性影像處理流程，先將影像下架。保護司去年開始與衛福部資訊處，多次與Google商談合作，但目前合作確認告吹。

衛福部資訊處長李建璋表示，Google爬蟲比對軟體有全球影像資料庫，可授權企業用於防堵網站內兒少性性影像，但經過多次洽談，Google因內部企業原則，不願授權爬蟲系統給任何政府單位使用，擔憂政府利用工具監視公民網路活動，最終仍不願讓步。盼透過媒體呼籲Google開放系統，協助政府偵測不法行為，衛福部保護司則會設法與民間基金會商談，看是否能由基金會出手獲得軟體授權。

衛福部保護司司長張秀鴛表示，Google系統軟體為現成軟體，若獲得授權可即刻用於網路巡查，去年原已啟動標案撰寫，但內容朝利用Google系統編寫，目前須修改標案內容，盼盡快展開招標，除找民間團體協助外，藉民間專家力量，自行開發軟體也是方式之一，「Google若不便授權，也無法強人所難，可由民間專家發展台灣模式。」

張秀鴛表示，主動巡網方式多元，將搜集專家意見，分析利弊後做出決定，且透過爬蟲系統快速移除性影像，「可治標但不治本」，衛福部也將重點放在「防患未然」，加強宣導及民眾教育，提升民眾對性別暴力意識，不拍攝、不轉傳、不轉載性影像，從根本防制兒少性影像。

Google 性剝削 網路 行政院 衛福部

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