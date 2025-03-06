陳時中任召集人 跨部會成立「國家防疫一體政策會報」

為因應全球化、氣候變遷、極端氣候等造成風險，行政院推動國家防疫一體計畫。衛福部疾管署發言人曾淑慧指出，衛福部提出「國家防疫一體聯合行動計畫」，預計年底核定，政府將成立跨部會的政策會報，並由政委陳時中擔任召集人，提升我國對新興傳染病、人畜共通傳染病及抗生素抗藥性的預防整備與因應量能。

曾淑慧說，響應聯合國四方組織所提出的「One Health 聯合行動計畫（2022年至2026年）」，我國也擬定防疫一體聯合行動計畫，細項預計年底核定，明年開始執行五年期計畫，將從2026年持續至2030年，將整合既有資源，跨部門合作盤點、研商訂定聯合工作項目、推動具體的跨部會防治策略以補強缺漏，才能有效提升政府行政效率。

由於防疫一體涉及動植物、環境及生態穩定，需要跨部會合作，因此成立行政院層級的跨部會平台「國家防疫一體政策會報」。曾淑慧表示，由行政院院長指定政務委員陳時中擔任召集人，委員由衛福部、農業部、環境部、內政部及專家、學者組成，並由各工作小組負責推動5大任務。

5大任務分別指派各部會主責，分別為衛福部所負責3項控制及消除地域性人畜共通疾病、被忽視熱帶疾病與病媒傳播疾病，及強化對食品安全風險之評估、管理及溝通，和遏制抗微生物製劑抗藥性之大流行；農業部的減少來自新興及再浮現之人畜共通疾病流行與大流行之風險，以及環境部的將環境整合納入防疫一體。

曾淑慧說，防疫一體的推動可強化我國監測及辨識各種健康威脅的能力，除將有利於危機發生時快速有效應變，也更有益於降低國人健康風險、主動強化國際連結及促進國家永續發展。