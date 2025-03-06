【重磅快評】覺青與台派 才是真正老蔣信徒？

網路上綠營側翼罵國民黨，最常見套路就是：從前那麼反共，為何現在親共（甚至舔共）？這怎對得起你們最崇拜的蔣總統？

這番話似乎顯示，對早年國民黨統治路線的肯定與認同。然而兩蔣時代的國民黨，對「中國」的神聖性有無比堅持。當初官方意識型態甚至認為，對岸是被竊據汙染的國土，身為正統中國的我方，有義務解救其上的同胞。所以，若要認真抨擊藍營違反兩蔣遺教，是否也得把「做個堂堂正正中國人」漆回大街小巷？

其實，當今台派人士的與言行，相當程度的確展現當年遺風，就是把國際政治看成童話故事，以為好人壞人都會把善惡直接寫在臉上。對於好人，必須一面倒的友善與肯定；對於壞人，必須絕對勢不兩立，完全不假詞色，否則魂魄就會被收了去。

如此思維下，台灣與中國變成完全互斥的觀念，若對中國不夠深惡痛絕，就有「台奸」之虞；至於美國，則是頌揚奉承唯恐不及，對方所言都是真理讜論。因此，日前美國參議院審議國防部政策次長柯伯吉的聽證會上，議員蘇利文批評，台灣在野黨刪減國防預算，是一種「危險遊戲」。綠營立刻如獲至寶，強調連美國老大哥都不放心藍營。

說這些話的人，卻都刻意選擇性遺忘：柯伯吉在聽證會上表示，台灣「明顯不願」把國防支出增至接近GDP的10%，令他「深感不安」。

台灣軍費應為GDP10%，說法出自大選期間的川普，如今柯伯吉再度提起。相較之下，美國總統與國防部次長，或是100位參議員當中一位，誰的說法更具官方代表性？難道台灣當真有財力，把軍事開銷拉到GDP的10%？

說穿了，國際政治與人生社交沒有太大差異，所有的友誼與敵意，都是漸層關係。朋友必須先顧自己，不可能也無義務為你捨命；我方與對手之間，當然存在敵對關係，但並不是在每一個維度上，都非得你死我活。國家戰略必需保持彈性與靈活，絕對不能鐵板一塊。

即使表面上似乎非黑即白的兩蔣時代，政府也並非當真如此天真。當初美援是政府重要財源，全台貼滿「中美合作」標語，但從兩蔣日記卻可看出，蔣氏父子對美國政治人物，其實深具質疑與戒心，仍然全力堅持自主性。蔣經國晚年委以軍權的參謀總長郝柏村，也曾在日記寫下：「完全靠美國是危險的，放棄美國是不行的，對美國的關係應作如是觀。」

就此來看，或許當今的台派人士們，當真有資格向兩蔣「討債」。他們雖然看到「中國人」就反胃，其實是不自知的蔣公遺教原教旨信眾，完全把當年的宣傳文告當成真理，完全不顧其中的場面話成分。

這讓人想起早期的泛綠文青們，總愛強調年少時何等忠黨愛國，何等充滿大中國情懷，直到成長過程中，才體會到世界其實並非那樣，才終於從虛幻中「夢醒」。

真的夢醒嗎？答案恐怕正如電影「全面啟動」，以為已經醒了的你，只是在另一層夢境而已。