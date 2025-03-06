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職場性騷申訴反更焦慮 婦團籲諮詢窗口整合資源

中央社／ 台北6日電

性平三法修正案上路將滿1年，現代婦女基金會與勵馨基金會今天說，實務發現職場性騷擾缺乏功能整合的單一窗口服務，受害人倍感焦慮，法條用語也不符現況，3月底提修法建議。

現代婦女基金會、勵馨基金會舉辦「性別平等工作法修法週年總體檢」記者會。

勵馨基金會副執行長王淑芬指出，「性騷擾防治法」明定各地主管機關應協助提供「被害人保護扶助事項」，因此各縣市政府社會局（處）成立主責窗口，由專人提供被害人諮詢，並整合相關資源，提供或轉介後續司法、社工服務、諮商等資源。

王淑芬說，職場性騷擾適用的「性別平等工作法」，僅提到地方主管機關應規劃整合相關資源，勵馨基金會從113年接獲1063通諮詢電話中發現，被害人只能自己逐一向各個窗口洽詢各項服務，並沒有提供整合服務，使得當事人重複陳述而加重心理創傷。

王淑芬也說，甚至部分窗口稱今年因計畫尚未確認，補助與資源要到4月才能明確；就種種實況來說，許多被害人、雇主不知道有哪些權益，更別說要提出申請。

現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩舉例，勞動部113年1到6月性別平等工作申訴成立的案件中，知悉性騷擾卻未採取立即有效糾正補救措施的案件就占了6成，顯示企業不知道如何處理，部分簡化為「雙方誤會」，因而勸退被害人不要申訴，試圖私了，若如此處理，雇主已違法，可能被裁罰。

現代婦女基金會董事王如玄說，她根據勞動部112年僱用管理及工作場所就業平等概況的資料，推算職場性騷擾人數，再對比根據勞動部公布去年局部月份的通報職場性騷件數後，也換算成1年實際通報件數，兩相比對發現落差百倍，驗證很多個案沒有通報，沒得到救濟管道的協助。

王如玄也說，性別平等工作法第12條第7項規定「性騷擾係由不特定人於公共場所或公眾得出入場所為之者，就性騷擾事件之調查、調解及處罰等事項，適用性騷擾防治法」，其中的不特定人、公共場所用語不符現況，衍生脫逸法律規範。

現代婦女基金會督導黃傳馨表示，可能導致被害人被丟皮球，延長進入法律處理時程。

吳姿瑩表示，3月底將提修法建議予勞動部、衛生福利部，若政府不修法，4、5月將自行提案修法。

勵馨基金會執行長王玥好說，勞動部的「工作場所性騷擾調查專業人才資料庫」的名單多達1608筆，但是事業單位難以篩選合適的調查委員，且培訓僅安排2到3天課程及一份調查報告撰寫練習，與「性別平等教育法」需完成專業人員的調查知能培訓初階、進階、高階課程始能進入才庫名單，大相逕庭，同時缺乏汰換規定。

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