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柯文哲被指替大葉高島屋變更解套 陳智菡反批不倫不類

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
柯文哲再被捲入大葉高島屋案，民眾黨立法院黨團主任陳智菡表示，是要堵住整個城市永遠不能往前進步？ 圖／聯合報系資料照片
柯文哲再被捲入大葉高島屋案，民眾黨立法院黨團主任陳智菡表示，是要堵住整個城市永遠不能往前進步？ 圖／聯合報系資料照片

北市天母大葉高島屋」遭爆停車場變商場，民進黨北市議員簡舒培質疑該案前市長郝龍斌不同意、柯文哲為何同意，現任市長蔣萬安買單，直呼「京華城翻版」。民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，拿郝龍斌沒做什麼，「要求後面的市長也都不要做，是要堵住整個城市永遠不能往前進步？」

陳智菡時任柯市府時期發言人，她說，看到一些民進黨台北市議員不倫不類的評論，真的非常可笑。

陳智菡說，不同的市長、隨著時代變遷，都市發展或「依據法規」本來就會有不同的行政裁量或計畫變更，一直拿郝龍斌前市長沒做什麼，要求後面的市長也都不要做，是要堵住整個城市永遠不能往前進步嗎？造謠、混淆視聽什麼時候變成議員本業？

簡舒培今指出，該案猶如京華城翻版，郝龍斌不同意的事情，「柯文哲為什麼同意？」大葉高島屋從4樓商場變成5樓商場，未來可能多加一層為6樓商場。這樣的變更讓廠商獲利，台北市民是失去停車空間，北市府、台北市民得到什麼？

簡也說，大葉高島屋於柯最後任期提出申請，該案卻於蔣市府時期核准，柯規蔣隨，蔣萬安是在知情或不知情下，幫柯文哲買單？蔣萬安要說明清楚。

北市府 大葉高島屋 天母 柯文哲 簡舒培 蔣萬安 郝龍斌 陳智菡

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