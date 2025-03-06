聽新聞
0:00 / 0:00
柯文哲被指替大葉高島屋變更解套 陳智菡反批不倫不類
北市天母「大葉高島屋」遭爆停車場變商場，民進黨北市議員簡舒培質疑該案前市長郝龍斌不同意、柯文哲為何同意，現任市長蔣萬安買單，直呼「京華城翻版」。民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，拿郝龍斌沒做什麼，「要求後面的市長也都不要做，是要堵住整個城市永遠不能往前進步？」
陳智菡時任柯市府時期發言人，她說，看到一些民進黨台北市議員不倫不類的評論，真的非常可笑。
陳智菡說，不同的市長、隨著時代變遷，都市發展或「依據法規」本來就會有不同的行政裁量或計畫變更，一直拿郝龍斌前市長沒做什麼，要求後面的市長也都不要做，是要堵住整個城市永遠不能往前進步嗎？造謠、混淆視聽什麼時候變成議員本業？
簡舒培今指出，該案猶如京華城翻版，郝龍斌不同意的事情，「柯文哲為什麼同意？」大葉高島屋從4樓商場變成5樓商場，未來可能多加一層為6樓商場。這樣的變更讓廠商獲利，台北市民是失去停車空間，北市府、台北市民得到什麼？
簡也說，大葉高島屋於柯最後任期提出申請，該案卻於蔣市府時期核准，柯規蔣隨，蔣萬安是在知情或不知情下，幫柯文哲買單？蔣萬安要說明清楚。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言