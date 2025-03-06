傅崐萁訪港團員涉洗錢遭捕 陸委會：陳女明二度提交保

國民黨立院黨團總召傅崐萁上月率團赴港行銷觀光，卻傳出團員中一名陳姓女團員涉洗錢舊案被捕，迄今未歸。陸委會基今（6）日指出，強調第一時間了解案情，並提供必要協助，也透露陳女明天將二度透過律師向香港法院提出交保覆核，將密切注意案件發展。

對此，行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時指出，陸委會接獲相關訊息後已提供必要協助，目前整個案件都在香港司法程序中。

與會的陸委會港澳蒙藏處長盧長水補充說明，陸委會香港辦事處接獲通報後，第一時間啟動急難救助機制，港處人員也趕赴香港警察署了解案情，也提供必要行政協助，也即時向家屬聯繫並通報相關情形。

盧長水提到，2月28日時，陳姓女團員首次由律師提出覆核，希望能夠交保，但未獲香港法院同意，明天、3月7日將二度提出，陸委會港處人員都有到法院聆訊，提供必要意見，並掌握相關法庭訊息，即時跟家屬通報，後續將密切注意案件發展，全力協助當事人跟家屬提出任何需要協處的地方，會全力來協助。