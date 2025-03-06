快訊

作者將兌現歌詞？台大畢業歌「上台大便」雀屏中選 校方：尊重學生

還在推點滴架？網推薦這款病童用「自行車」 意外曝台灣護理、病房困境

王大陸涉教唆打人案外案連環爆…疑北市警局查車牌洩密 新北檢搜索

聽新聞
0:00 / 0:00

傅崐萁訪港團員涉洗錢遭捕 陸委會：陳女明二度提交保

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁上月率團赴港行銷觀光，團員中一名陳姓女團員涉洗錢舊案被捕，迄今未歸。圖／傅崐萁辦公室提供
國民黨立院黨團總召傅崐萁上月率團赴港行銷觀光，團員中一名陳姓女團員涉洗錢舊案被捕，迄今未歸。圖／傅崐萁辦公室提供

國民黨立院黨團總召傅崐萁上月率團赴港行銷觀光，卻傳出團員中一名陳姓女團員涉洗錢舊案被捕，迄今未歸。陸委會基今（6）日指出，強調第一時間了解案情，並提供必要協助，也透露陳女明天將二度透過律師向香港法院提出交保覆核，將密切注意案件發展。

對此，行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時指出，陸委會接獲相關訊息後已提供必要協助，目前整個案件都在香港司法程序中。

與會的陸委會港澳蒙藏處長盧長水補充說明，陸委會香港辦事處接獲通報後，第一時間啟動急難救助機制，港處人員也趕赴香港警察署了解案情，也提供必要行政協助，也即時向家屬聯繫並通報相關情形。

盧長水提到，2月28日時，陳姓女團員首次由律師提出覆核，希望能夠交保，但未獲香港法院同意，明天、3月7日將二度提出，陸委會港處人員都有到法院聆訊，提供必要意見，並掌握相關法庭訊息，即時跟家屬通報，後續將密切注意案件發展，全力協助當事人跟家屬提出任何需要協處的地方，會全力來協助。

傅崐萁 洗錢 港警 行政院 陸委會 香港

延伸閱讀

罷免傅崐萁二階段連署開跑 罷團：盼「葉霸」事件衝高連署數

傅國淵連日營救被押台女 批林佳龍不助國人只打擊政敵

退休師「葉霸」槓傅崐萁傅道歉惹議 學者：傅自取其辱

林佳龍稱傅崐萁訪港團成員遭中共抓走 傅回嗆抹紅抹黑非常可恥

相關新聞

總預算財劃法提覆議 陳其邁籲在野黨勿「紅了眼殺過頭」

行政院提今年度總預算及財劃法覆議案，立法院今天下午邀朝野黨團協商。市長陳其邁曾多次呼籲中央重視高雄人心聲，今天再度喊話說，希望在野黨冷靜考量，不要紅了眼殺過頭；以蒼生為念，摒除一些政治考量。

蔣萬安向黃國昌遞橄欖枝 藍營曝：這事藍白合2026都有利

民眾黨立委黃國昌昨拜會台中市長盧秀燕，被視為「藍白合起手式」。北市長蔣萬安昨也遞出橄欖枝，歡迎黃國昌來北市聊聊。藍營評估，下一站若來北市，藍白合更加緊密，也紓緩目前北市藍白不睦現象，甚至有助反制大罷免。

柯文哲幫高島屋停車塲變商場解套？她酸：又涉圖利不意外

北市天母大葉高島屋百貨，遭踢爆原僅B1至4樓及12樓是商場，3年前、前市長柯文哲任內申請變更使照，原本5樓停車場變身成商...

傅國淵連日營救被押台女 批林佳龍不助國人只打擊政敵

花蓮新光兆豐農場陳姓總稽核隨縣府團隊赴港行銷觀光，因涉25年前洗錢舊案，入境時被扣押。花蓮民眾黨議員傅國淵連日居中聯繫，盼早日讓陳女獲釋返台。他今天說，林佳龍身為外交部長，應該協助國人，而不是擴大解釋，藉機攻擊政敵。

學者估美台重回戰略模糊 北京反台獨更加細緻

國策研究院文教基金會今（6日）舉行中國兩會與台美中關係研討會，中山大學中國與亞太區域研究所特聘教授林文程表示，美台關係一定會重新回到戰略模糊，兩岸關係短期內不太可能改善；國策院執行長王宏仁指出，北京反台獨的行動會越來越檯面下卻更細緻化，表面看似風平浪靜，實際卻是更加強硬。

財劃法修正案政院提覆議案 謝國樑：北北基桃會再討論

行政院2月27日對總預算案、財劃法修正案提出覆議，立法院將進行討論，基隆市長謝國樑今天回應表示，北北基桃通常有一貫性的政策，有關財劃法這個部分，幾個縣市會再討論後，再給大家一致性的立場和答覆。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。