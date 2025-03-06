總預算宣講卓揆將出馬？ 政院未證實：盼各界好好協商

總預算僵局持續，民進黨有意在覆議案結束後規劃下鄉宣講，行政院長卓榮泰也是講者之一，被解讀是為大罷免添柴火。行政院發言人李慧芝未證實卓揆是否出席，她僅稱，無論總預算或是財劃法覆議，都希望能到立院完整說明，也強調沒有提高衝突的想法，各方能重新溝通協商。

立法院長韓國瑜昨召集朝野協商總預算案、財劃法覆議案事宜，最終協商破局，將送院會進行表決。李慧芝今在院會後記者會時指出，還是希望能到立法院針對覆議做出完整說明，盼朝野黨團重新審視總預算造成機關窒礙難行，未來會持續尋求合法合憲的救濟方式。

媒體追問，大罷免進入第二階段連署，民進黨規劃總預算下鄉宣講，卓榮泰也可能是講者之一，能否證實；是否擔心立法院覆議案尚未表決，施政總質詢也還在進行中，未來恐因此升高朝野對立。

李慧芝重申，無論是總預算還是財劃法，現階段行政院都希望能到立法院去做完整說明，讓朝野黨團重新審視這項案子。

她強調，行政院沒有任何提高衝突的想法，而是希望各方能好好重新溝通和協商，若有必要，未來還是會透過各種方式，比如記者會、部長專訪，向各界說明總預算案將造成各部會窒礙難行，讓大家明白現在政府的狀況。