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政院修正運彩條例 重懲脅迫假球者、營利犯加重處罰

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院今天拍板「運動彩券發行條例」修正草案。記者黃婉婷／攝影
行政院今天拍板「運動彩券發行條例」修正草案。記者黃婉婷／攝影

假球案曾重創中華職棒，退役選手周思齊過去曾自曝被黑道脅迫打假球。為避免憾事重演，行政院今天拍板「運動彩券發行條例」修正草案，增列以強暴、脅迫妨害賽事公平因此致人於死者，最重可處無期徒刑、罰5000萬元；加重營利犯罰則，違者最重要坐牢10年、罰5000萬元。

行政院長卓榮泰指出，發行運動彩券的盈餘，對國內運動人才培育及整體環境提升，有相當重要的助益。為健全運動彩券發行，維護投注標的運動競技賽事的公平性，並保障參與投注民眾的權益，本次修正第21條、第21條之1，與「運動產業發展條例」共同維護運動競技賽事的公平性。

教育部體育署說明，考量運動彩券亦屬運動產業的一環，為使罰則的構成要件及刑度與「運動產業發展條例」一致，因此擬具「運動彩券發行」條例修正草案。

現行條文規範，以強暴、脅迫、詐術等非法方式妨害投注標的運動賽事公平者，可處1年以上、7年以下有期徒刑，且得併科1000萬元至3000萬元罰金，修法將「利誘」納入違法的行為樣態。

若觸犯以上條文且造成嚴重後果，也必須加重刑責；修正條文明定，因犯罪致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，各得併科2000萬元以上5000萬元以下罰金。

原先規定「結夥三人以上」必須加重處罰，修法改為「三人以上共同犯」，含括主嫌與同謀，另將營利犯納入加重處罰範圍，違者可處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2000萬元以上5000萬元以下罰金。

此外，現行條文規定，擁有運動團隊經營權的法人、團體及其代表人、管理人與相關從業人員，應主動配合檢察及司法警察機關調查，有隱匿或抗拒，經查證屬實，處200萬元以上1000萬元以下罰鍰；由於刑事訴訟法、刑法已有相關規定，基於一事不二罰，因此刪除條文。

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