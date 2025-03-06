立委籲明確體育班退場 國教署：適性揚才管道 廢除需配套

國內近期再掀棒球熱，選手培育機制也成焦點，民進黨立委陳培瑜及網路媒體今開記者會，直指體育班學生受教權「被三振」，不少學生整天打比賽，卻連基本語表及思考能力都沒有。教育部國教署回應，體育班是否廢除還需研議，可先思考賽制問題，也會加強學生閱讀習慣，並搭配地方教學督導等機制。

陳培瑜指出，各校體育班已經成立超過30年，但當中也出現很多系統性問題，其中又以被視為「國球」的棒球項目最為嚴重，若以現在規畫的運動部來看，恐難以因應；為服膺體育署「奪牌主義」，常以學生的受教權作為獻祭，換取賽事成績表現，像國中會考生5C比率達36%，為全國平均六倍，2021年會考缺考率更高達三成。

媒體人嚴文廷統計，以去年應上課天數191天來看，新北穀保家商棒球隊比賽日占40天、台北長安國中棒球隊也占52天，都遠遠超過規定的30天，學校也反映執行上有困難，希望可有線上系統控管排程，或賽制規定於假日來根除問題，否則學生都在打比賽，影響受教權。媒體人楊惠君也說，很多學生棒球隊為打比賽而「移地訓練」，那更嚴重影響學習。

統一獅棒球隊二軍總教練劉育辰表示，不少棒球選手在從體育班畢業後，面對學生及職業身分轉換出現一些問題，其實調整制度並非讓學生考高分，而是讓知識在職涯中可運用或啟發，況且很多體育班畢業生平均不到五年結束職棒生涯，但語言表達及思考邏輯能力沒有建立起來，對未來職涯轉換也成問題。

國語實小退休校長林玫伶也說，自己孩子就念高中體育班，很多同學連英文字母拼不出來，甚至自我認同變成不會唸書才來念體育班，而學校也就乾脆出所謂「必勝卷」，持續惡性循環下去。

有關教育部次長張廖萬堅也曾提到「國小體育班先行退場」。陳培瑜認為，教育部除應明確規畫體育班退場時程外，現階段也應有相應配套，包含體育班招生時間考慮在會考後執行；調整賽制時間、天數，避免與既有現實落差；專任教練考核與成績脫鉤，回歸教育本位需求。