快訊

逃兵打人還超派？盤點「超級屁孩」五大星座…王大陸雙子座上榜

北海道新千歲機場遭「鹿」侵！緊急關閉跑道 4航班改降函館機場

獨家專訪：兩度被俄俘虜的「怪人」烏克蘭兵

聽新聞
0:00 / 0:00

立委籲明確體育班退場 國教署：適性揚才管道 廢除需配套

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國內近期再掀棒球熱，選手培育機制也成焦點，民進黨立委陳培瑜（中）、統一獅棒球隊二軍總教練劉育辰（左）、網路媒體今開「12強奪冠後，誰來關心體育班被三振的受教權？」記者會。記者李成蔭／攝影
國內近期再掀棒球熱，選手培育機制也成焦點，民進黨立委陳培瑜（中）、統一獅棒球隊二軍總教練劉育辰（左）、網路媒體今開「12強奪冠後，誰來關心體育班被三振的受教權？」記者會。記者李成蔭／攝影

國內近期再掀棒球熱，選手培育機制也成焦點，民進黨立委陳培瑜及網路媒體今開記者會，直指體育班學生受教權「被三振」，不少學生整天打比賽，卻連基本語表及思考能力都沒有。教育部國教署回應，體育班是否廢除還需研議，可先思考賽制問題，也會加強學生閱讀習慣，並搭配地方教學督導等機制。

陳培瑜指出，各校體育班已經成立超過30年，但當中也出現很多系統性問題，其中又以被視為「國球」的棒球項目最為嚴重，若以現在規畫的運動部來看，恐難以因應；為服膺體育署「奪牌主義」，常以學生的受教權作為獻祭，換取賽事成績表現，像國中會考生5C比率達36%，為全國平均六倍，2021年會考缺考率更高達三成。

媒體人嚴文廷統計，以去年應上課天數191天來看，新北穀保家商棒球隊比賽日占40天、台北長安國中棒球隊也占52天，都遠遠超過規定的30天，學校也反映執行上有困難，希望可有線上系統控管排程，或賽制規定於假日來根除問題，否則學生都在打比賽，影響受教權。媒體人楊惠君也說，很多學生棒球隊為打比賽而「移地訓練」，那更嚴重影響學習。

統一獅棒球隊二軍總教練劉育辰表示，不少棒球選手在從體育班畢業後，面對學生及職業身分轉換出現一些問題，其實調整制度並非讓學生考高分，而是讓知識在職涯中可運用或啟發，況且很多體育班畢業生平均不到五年結束職棒生涯，但語言表達及思考邏輯能力沒有建立起來，對未來職涯轉換也成問題。

國語實小退休校長林玫伶也說，自己孩子就念高中體育班，很多同學連英文字母拼不出來，甚至自我認同變成不會唸書才來念體育班，而學校也就乾脆出所謂「必勝卷」，持續惡性循環下去。

有關教育部次長張廖萬堅也曾提到「國小體育班先行退場」。陳培瑜認為，教育部除應明確規畫體育班退場時程外，現階段也應有相應配套，包含體育班招生時間考慮在會考後執行；調整賽制時間、天數，避免與既有現實落差；專任教練考核與成績脫鉤，回歸教育本位需求。

國教署表示，學生還是要多元發展、適性揚才，體育班是其中管道之一，不過因為還有需求，廢除情況也較複雜，需蒐集意見、考量配套等；針對線上系統控管、賽制排假日等可先來研議，他們同時也從加強學生閱讀習慣著手，並搭配地方教學督導機制等做整體機制規畫。

國內近期再掀棒球熱，選手培育機制也成焦點，民進黨立委陳培瑜（中）、統一獅棒球隊二軍總教練劉育辰（左）、網路媒體今開「12強奪冠後，誰來關心體育班被三振的受教權？」記者會。記者李成蔭／攝影
國內近期再掀棒球熱，選手培育機制也成焦點，民進黨立委陳培瑜（中）、統一獅棒球隊二軍總教練劉育辰（左）、網路媒體今開「12強奪冠後，誰來關心體育班被三振的受教權？」記者會。記者李成蔭／攝影

國教署 教練 教育部 會考 棒球 機制 體育

延伸閱讀

影／未達基本學力狀況惡化 陳培瑜關切體育班受教權

立法院召委出爐 綠8藍7白拿交通

基隆國中小體育班12運動專項招生 南榮國中首招圍棋

嘉義縣立網球場整修煥然一新 但硬網培訓仍面臨困境

相關新聞

蔣萬安向黃國昌遞橄欖枝 藍營曝：這事藍白合2026都有利

民眾黨立委黃國昌昨拜會台中市長盧秀燕，被視為「藍白合起手式」。北市長蔣萬安昨也遞出橄欖枝，歡迎黃國昌來北市聊聊。藍營評估，下一站若來北市，藍白合更加緊密，也紓緩目前北市藍白不睦現象，甚至有助反制大罷免。

柯文哲幫高島屋停車塲變商場解套？她酸：又涉圖利不意外

北市天母大葉高島屋百貨，遭踢爆原僅B1至4樓及12樓是商場，3年前、前市長柯文哲任內申請變更使照，原本5樓停車場變身成商...

傅國淵連日營救被押台女 批林佳龍不助國人只打擊政敵

花蓮新光兆豐農場陳姓總稽核隨縣府團隊赴港行銷觀光，因涉25年前洗錢舊案，入境時被扣押。花蓮民眾黨議員傅國淵連日居中聯繫，盼早日讓陳女獲釋返台。他今天說，林佳龍身為外交部長，應該協助國人，而不是擴大解釋，藉機攻擊政敵。

財劃法、總預算覆議案 藍白擬下周三否決

行政院2月27日對總預算案、財劃法修正案提出覆議，立法院長韓國瑜昨日為此協商覆議案處理日期，不過朝野無法達成共識。據了解，國民黨團、民眾黨團擬在明日院會提案，預計11、12日處理覆議案，先讓卓揆報告並備詢，接著12日下午表決覆議案。

駁血汗公布護理薪資 衛福部學內容農場變「標題黨」？

急診室壅塞引爆護理人員離職潮，衛福部日前公布護理人員薪資，新進專科護理師薪資平均月薪約5萬3000元，專科護理師7萬6000元，標題果然吸睛，坐上新聞流量王。衛福部怎麼也學「內容農場」，成了標題黨？

政院修正運彩條例 重懲脅迫假球者、營利犯加重處罰

假球案曾重創中華職棒，退役選手周思齊過去曾自曝被黑道脅迫打假球。為避免憾事重演，行政院今天拍板「運動彩券發行條例」修正草案，增列以強暴、脅迫妨害賽事公平因此致人於死者，最重可處無期徒刑、罰5000萬元；加重營利犯罰則，違者最重要坐牢10年、罰5000萬元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。