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卓揆拍板成立國家防疫一體政策會報 5大任務曝光

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
為完善整體防疫量能，行政院長卓榮泰今天拍板成立「國家防疫一體政策會報」。圖／行政院提供
為完善整體防疫量能，行政院長卓榮泰今天拍板成立「國家防疫一體政策會報」。圖／行政院提供

為完善整體防疫量能，行政院卓榮泰拍板成立「國家防疫一體政策會報」，並指示政務委員陳時中負責協調各部會，藉由國家主導的跨部會聯合行動方案，加強防疫應對。據規劃，該會報肩負五大任務，包括降低新興及再浮現人畜共通疾病流行風險、強化食品安全風險評估等。

衛福部今赴行政院報告「國家防疫一體聯合行動計畫」，會中提及，因應全球化、氣候變遷及生態系統變化帶來的新興傳染病、人畜共通傳染病及抗生素抗藥性問題，政府擬透過跨領域協作與多部門整合，強化我國防疫一體合作機制，提升應對能力。

衛福部表示，為有效推動「國家防疫一體」政策，建構健全管理及橫向聯繫機制，建議成立行政院層級的跨部會平台「國家防疫一體政策會報」，由行政院長指定人員擔任召集人，並由衛福部、農業部、環境部、內政部及專家學者組成。

該會報肩負五大任務，包括降低新興及再浮現人畜共通疾病流行風險、控制及消除地域性人畜共通疾病、被忽視熱帶疾病與病媒傳播疾病、強化食品安全風險的評估、管理及溝通、遏制抗微生物製劑抗藥性大流行、將環境整合納入防疫一體策略。

卓榮泰指出，新冠疫情讓全球更加重視「人類健康」、「動物健康」及「生態系統」的交互影響，台灣應積極推動「防疫一體」概念，發展整合性應對策略，透過國家主導的聯合行動方案，加強跨部會協作，提升政府行政效率。

卓揆請相關部會加速擬定「國家防疫一體聯合行動計畫」，並參考聯合國四方組織提出的六大行動路徑，務實完成盤點、研商訂定聯合工作項目，規劃具體跨部會實施策略，以提升監測及辨識健康威脅的能力，並強化國際連結，降低國人健康風險，促進國家永續發展。

此外，卓揆指示由政委陳時中負責協調各部會工作，訂定組織架構、權責分工及運作原則，並進一步籌設成立事宜。他也期盼在適當的時間召開首次會議，進行有效討論、做出具體決議，讓各部會及地方政府能夠共同執行，確保台灣防疫體系更加完善，提升整體防疫量能。

傳染病 卓榮泰 抗生素 疫情 行政院 衛福部 陳時中 食品安全

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