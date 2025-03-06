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民進黨：在野胡亂凍刪國防預算 國際「很有感」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，在野胡亂凍刪國防預算，國際「很有感」。圖／民進黨提供
民進黨表示，在野胡亂凍刪國防預算，國際「很有感」。圖／民進黨提供

民進黨發言人吳崢今天表示，藍白日前濫刪總預算的荒謬行為，不僅嚴重傷害中央政府效能，國防預算凍刪近千億元更讓國際很有感，美國參議員蘇利文批評國民黨是在「玩危險遊戲」， 國防部次長被提名人柯伯吉也為此深感憂心。呼籲藍白兩黨，就行政院向立法院所提出總預算案覆議案投下同意票，挽救國防預算。

吳崢指出，從參議院聽證會上蘇利文以及柯伯吉的一席話，顯示當前國際如何看待台灣。為何國民黨要把台灣的安全當成兒戲？吳崢回顧提及，台灣國防預算遭藍白立委刪除84億元、凍結近900億，其中凍結部分，包含潛艦國造海鯤號計畫、嘉義民雄無人機園區計畫等重點國防項目通通遭到凍結；而刪除部分，包含國軍旅外交流訓練費、營區一般設備維護保養費，甚至連油料費水電費都遭刪減，這就是國民黨及民眾黨聯手所造成的傷害。

吳崢指出，對於台灣刪凍國防預算的擔憂，這種聲音在華府絕非個案，不只參議院，在眾議院轄下的美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾也公開提及，台灣刪除自己的國防預算「釋出錯誤訊息」。顯見對於台灣自我防衛決心，以及自我保衛能力的質疑，在美國包含從眾議院到參議院，許多在國際上長期友台的朋友，都為此感到擔憂。

吳崢說，現在在華府，每條大街小巷，每個人的嘴裡，見面第一句話，就是為什麼台灣要刪國防預算？真的令人百思不得其解，到底為什麼國民黨總是要和台灣的國防過不去？

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