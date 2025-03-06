考試院提高聘僱人員離職給與提繳基準 1.4萬人受益

為提升聘僱人員退離權益保障，以及配合實務運作需求，考試院會今審議通過「各機關學校聘僱人員離職給與辦法」部分條文修正草案，修正聘僱人員提繳離職給與的月支報酬計算標準等規定，將於近日內函請行政院會同修正發布。

考試院說明，相關辦法在2018年間，已增訂新進聘僱人員應依照@@@勞工退休金@@@條例提繳退休金，讓聘僱人員可以選擇支領年金，有利於安定老年經濟生活。此次修正，主要是因應機關建議聘僱人員退離給與，應該以其實際報酬作為提繳離職給與的計算標準。

考試院廣納相關意見，將現行聘僱人員提存的離職儲金，或提繳勞工退休金的月支報酬計算上限，修正為公務人員最高俸點折算俸額2倍的數額；月支報酬未達該數額者，就以實際報酬計算，不再受現行行政院所定薪點折合率通案最高標準限制，以適度提高其離職給與，預計將有1萬4千餘人受益。

考試院表示，此次修正也明定，目前提存離職儲金的聘僱人員，於新訂定契約時，應該改提繳勞工退休金，但經相同機關學校聘（僱）用且聘期未中斷者，可繼續提存儲金等規定，以符合實務運作需要。