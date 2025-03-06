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考試院提高聘僱人員離職給與提繳基準 1.4萬人受益

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
考試院院會今通過各機關學校聘僱人員離職給與辦法部分條文修正草案，修正聘僱人員提繳離職給與的月支報酬計算標準等規定，並將於近日內函請行政院會同修正發布。圖／聯合報系資料照片
考試院院會今通過各機關學校聘僱人員離職給與辦法部分條文修正草案，修正聘僱人員提繳離職給與的月支報酬計算標準等規定，並將於近日內函請行政院會同修正發布。圖／聯合報系資料照片

為提升聘僱人員退離權益保障，以及配合實務運作需求，考試院會今審議通過「各機關學校聘僱人員離職給與辦法」部分條文修正草案，修正聘僱人員提繳離職給與的月支報酬計算標準等規定，將於近日內函請行政院會同修正發布。

考試院說明，相關辦法在2018年間，已增訂新進聘僱人員應依照@@@勞工退休金@@@條例提繳退休金，讓聘僱人員可以選擇支領年金，有利於安定老年經濟生活。此次修正，主要是因應機關建議聘僱人員退離給與，應該以其實際報酬作為提繳離職給與的計算標準。

考試院廣納相關意見，將現行聘僱人員提存的離職儲金，或提繳勞工退休金的月支報酬計算上限，修正為公務人員最高俸點折算俸額2倍的數額；月支報酬未達該數額者，就以實際報酬計算，不再受現行行政院所定薪點折合率通案最高標準限制，以適度提高其離職給與，預計將有1萬4千餘人受益。

考試院表示，此次修正也明定，目前提存離職儲金的聘僱人員，於新訂定契約時，應該改提繳勞工退休金，但經相同機關學校聘（僱）用且聘期未中斷者，可繼續提存儲金等規定，以符合實務運作需要。

勞工退休金 考試院 行政院 退休金 離職

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