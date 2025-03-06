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楊秋興赴柯爸靈前上香 提柯文哲「受難6個月」盼司法公正

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，享壽94歲。家屬於私人生命會館設靈堂。高雄縣前縣長楊秋興今天也特地來拈香致意。楊秋興也感嘆，過去他在當學生的時候，反對國民黨就是因司法不公，希望台灣司法要客觀、公正、獨立。

柯爸病逝後，各界政壇人士都前來拈香致意，包括立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、苗栗縣長鍾東錦、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善等，而已淡出政壇的楊秋興，今天也特地前來新竹拈香。

楊秋興今天也在民眾黨黨公職及竹北市民代表游雅婷等人的陪同下，一起到柯爸靈前拈香，除了關心柯媽何瑞英的身體外，也以自身從政的經驗，鼓勵年輕的從政者，應懷抱理想為國家發聲。

楊秋興受訪時表示，他和柯文哲熟識，且當時他爸爸過世的時候，柯文哲也特別來上香，因此今天也特別來跟柯爸上香，就是以朋友的立場來看一看、拜一拜柯爸。

楊秋興提及，現在柯文哲還在受難，在牢獄中已6個月，「我們其實也很關心」，另外柯爸也是過去228的受難家屬，柯文哲在牢獄中感覺也相當的沉重。

楊秋興認為，台灣的司法要客觀、公正、獨立，過去他在當學生的時候也反對國民黨政府，當時就是覺得司法不公，因此他認為司法也要公正，且司法是可以獨立的。

楊秋興說，柯文哲目前人還在牢獄之中，希望司法趕快公正、獨立審判，有（違法）的話當然就繩之以法，沒有的話，也要趕快還柯文哲清白公道。

高雄縣前縣長楊秋興今到柯爸靈前拈香致意。他感嘆，過去他在當學生的時候，反對國民黨就是因司法不公，希望台灣司法要客觀、公正、獨立。記者黃羿馨／攝影
高雄縣前縣長楊秋興今到柯爸靈前拈香致意。他感嘆，過去他在當學生的時候，反對國民黨就是因司法不公，希望台灣司法要客觀、公正、獨立。記者黃羿馨／攝影
高雄縣前縣長楊秋興說，今天特別來跟柯爸上香，就是以朋友的立場來看一看、拜一拜柯爸。圖／民眾提供
高雄縣前縣長楊秋興說，今天特別來跟柯爸上香，就是以朋友的立場來看一看、拜一拜柯爸。圖／民眾提供

司法 柯文哲 楊秋興 民眾黨

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