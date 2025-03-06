快訊

還在推點滴架？網推薦這款病童用「自行車」 意外曝台灣護理、病房困境

王大陸涉教唆打人案外案連環爆…疑北市警局查車牌洩密 新北檢搜索

飼主把愛貓當托盤「四隻腳擺滿元寶」 牠傻眼一動也不動網笑：另類招財貓

勞團籲降工時、有薪家庭照顧假 勞部：積極溝通

中央社／ 台北6日電

勞團今天呼籲勞動部，應提出具體降低工時方案，並提出有薪的家庭照顧假。勞動部表示，台灣全時勞工的每週工時低於鄰近國家；勞團的建議會和其他部會交換意見，與各界溝通。

桃園市產業總工會到勞動部前舉辦「洪委員提案增國假，洪部長要不要支持？！」記者會，呼籲勞動部提出具體「降低工時」政策。

桃市產總指出，去年12月8日桃市產總發動100小時絕食抗爭，勞動部長洪申翰表示支持降低工時，但國定假日屬於內政部的議題；今年1月2日，尊嚴勞動修法聯盟於立法院發動百人抗爭，要求增加國定假日，洪申翰的答案依然相同，再次表示這是內政部的權責。

桃市產總理事長朱梅雪要求洪申翰回應所提出的「降低工時」，拿出具體方案；面對台灣日益嚴重的長照需求和少子化問題，完善相關的請假措施是必要的，但是整體工時如果沒辦法降低，終究是讓勞工持續面對惡劣的勞動環境。朱梅雪並喊話「洪部長不要與基層越來越遠。」

另外，朱梅雪指出，現行家庭照顧假的請假日數併入事假計算，但物價高漲，許多家庭因經濟考量，家庭照顧假看得到請不到。朱梅雪並拿出民進黨立委林月琴支持「建構完善照顧假」的簽名，要求勞動部應提出有薪的家庭照顧假。

桃市產總秘書孫語謙說，第10屆民進黨立委提案增加國定假日，許多當時提案或連署的立委，現在已經入閣擔任行政部會、地方政府首長；呼籲這些當年曾經提案支持增加國定假日的民進黨行政、立法高層，現在也能貫徹當年在立法院時提案和連署的初衷。

勞動部說明，每人平均年總工時為「全時加部分工時」合計，與鄰近國家部分工時勞工占比分析，韓國16.1%、日本24.8%、新加坡10.6%，台灣僅占3%至4%，因此台灣總工時較長。

勞動部指出，若僅比較全時工時，台灣2023年的每週經常工時為41.5小時，比韓國的43.8小時、日本的42.9小時、新加坡的44.5小時都來得低。

勞動部表示，針對國定假日調整的議題，雖然法規的主管機關為內政部，不過，勞動部近期也和相關部會以及行政院交換意見。

勞動部強調，將積極推動「照顧不離職」政策；去年推動「彈性育嬰留職停薪試辦計畫」，後續將朝向更彈性的作法來擬訂政策；面對勞工實際需求及民間團體的倡議，將持續積極與各界溝通，尋求社會相互包容，建構更友善的勞工職場環境。

勞動部 國定假日 少子化 工時 日本 洪申翰

延伸閱讀

台積電擴大對美投資…我人才恐流失？勞動部：投資計畫不影響就不會有問題

獨／完成送審前最後一哩路 台新金與新光銀行工會終簽勞資協議

談80歲免評巴氏量表 洪申翰：倉促上路恐衝擊供需失衡

台水與工會簽團體協約 勞動部長洪申翰大推育兒福利條文

相關新聞

總預算財劃法提覆議 陳其邁籲在野黨勿「紅了眼殺過頭」

行政院提今年度總預算及財劃法覆議案，立法院今天下午邀朝野黨團協商。市長陳其邁曾多次呼籲中央重視高雄人心聲，今天再度喊話說，希望在野黨冷靜考量，不要紅了眼殺過頭；以蒼生為念，摒除一些政治考量。

蔣萬安向黃國昌遞橄欖枝 藍營曝：這事藍白合2026都有利

民眾黨立委黃國昌昨拜會台中市長盧秀燕，被視為「藍白合起手式」。北市長蔣萬安昨也遞出橄欖枝，歡迎黃國昌來北市聊聊。藍營評估，下一站若來北市，藍白合更加緊密，也紓緩目前北市藍白不睦現象，甚至有助反制大罷免。

柯文哲幫高島屋停車塲變商場解套？她酸：又涉圖利不意外

北市天母大葉高島屋百貨，遭踢爆原僅B1至4樓及12樓是商場，3年前、前市長柯文哲任內申請變更使照，原本5樓停車場變身成商...

傅國淵連日營救被押台女 批林佳龍不助國人只打擊政敵

花蓮新光兆豐農場陳姓總稽核隨縣府團隊赴港行銷觀光，因涉25年前洗錢舊案，入境時被扣押。花蓮民眾黨議員傅國淵連日居中聯繫，盼早日讓陳女獲釋返台。他今天說，林佳龍身為外交部長，應該協助國人，而不是擴大解釋，藉機攻擊政敵。

學者估美台重回戰略模糊 北京反台獨更加細緻

國策研究院文教基金會今（6日）舉行中國兩會與台美中關係研討會，中山大學中國與亞太區域研究所特聘教授林文程表示，美台關係一定會重新回到戰略模糊，兩岸關係短期內不太可能改善；國策院執行長王宏仁指出，北京反台獨的行動會越來越檯面下卻更細緻化，表面看似風平浪靜，實際卻是更加強硬。

財劃法修正案政院提覆議案 謝國樑：北北基桃會再討論

行政院2月27日對總預算案、財劃法修正案提出覆議，立法院將進行討論，基隆市長謝國樑今天回應表示，北北基桃通常有一貫性的政策，有關財劃法這個部分，幾個縣市會再討論後，再給大家一致性的立場和答覆。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。