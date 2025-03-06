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天母大葉高島屋停車場變商場 議員：猶如京華城翻版

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市「大葉高島屋」遭爆停車場變商場，民進黨議員簡舒培認為「猶如京華城翻版。」 圖／聯合報系資料照片
北市「大葉高島屋」遭爆停車場變商場，民進黨議員簡舒培認為「猶如京華城翻版。」 圖／聯合報系資料照片

北市天母「大葉高島屋百貨公司遭爆停車場變商場，民進黨北市議員簡舒培質疑該案動用副市長召開會議，建管處會前還準備完整會議資料，代表此事非常重大，前市長郝龍斌不同意、柯文哲為何同意，現任市長蔣萬安買單？她直呼「猶如京華城翻版」。

簡舒培今指出，大葉高島屋屬於停車場用地，多目標使用後才能做商場，當時原核定4樓以下做商場、以上做停車場。大葉高島屋於10年前郝市府時期，因不認同商場面積計算納入樓梯、廁所等公共空間，曾申請要把停車場5樓變更成商業樓層，但是前市長郝龍斌駁回要求。

她說，2022年大葉高島屋再提申請，申請理由與郝市府時期一樣，當時柯市府時任副市長彭振聲召開相關會議。她秀出2022年2月10日會議通知與彭副市長室會議備忘錄，也質疑如果沒有特別關係，一般人民陳情案頂多就是1999回應，不太可能由副市長召開會議，主責單位建管處慎重整理多頁簡報的會議資料。

簡舒培直言，該案動用副市長召開會議，建管處於會前還慎重準備完整的會議資料，代表此事非常重大，大葉高島屋跟柯市府有無特別關係，值得進一步調查。她另秀出建管處2022年1月26日簡報，建管處指依照現行法令檢討是NG，為何最後通過？是否有無形的高層壓力在壓迫這些基層公務人員？

她提到，郝市府有該案相關大簽，核准變更卻沒有，她曾找停管處長、建管處長來說明，雙方卻在她面前推卸責任，停管處稱沒同意5樓可變更成商場，其公文寫法一如10年前，但建管處認為停管處無意見就代表同意。也直言，兩處的誤會居然讓廠商把整層樓停車場變成商場，她認為該事不單純，檢調單位若有關注該案，應立即啟動調查。

簡舒培直呼該案離譜，「猶如京華城翻版」，郝龍斌不同意的事情，柯文哲為什麼同意？大葉高島屋從4樓商場變成5樓商場，未來可能多加一層為6樓商場。這樣的變更讓廠商獲利，台北市民是失去停車空間，北市府、台北市民得到什麼？

她也說，大葉高島屋於柯最後任期提出申請，該案卻於蔣市府時期核准，柯規蔣隨，蔣萬安是在知情或不知情下，幫柯文哲買單？蔣萬安要說明清楚。

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