黃國昌拜會盧秀燕未見蔡壁如 原來在台北為護理師發聲

民眾黨主席黃國昌昨天拜會台中市長盧秀燕，未見台中市政府前顧問、民眾黨中央委員蔡碧如，原來是在台北參加護理學會活動。蔡壁如今天表示，我國護理環境不友善，學弟妹相繼離開職場，「分級醫療、家醫轉診30年來不實施，注定自食惡果。」

蔡壁如上午在臉書發文指出，照顧先天性心臟病、翻身抽痰都可能CPR，最害怕跟學姊交班，因為忙得跟狗一樣，「學姊交班一句話令學妹淚崩，器械不見了要你賠」，我國護理環境不友善，學弟妹相繼離開職場，臨床護理職場就三件事，分別是錢、尊嚴與工作時間。

蔡壁如說，她昨天參加台灣護理學會舉辦的「護理師公共事務參與之意願與強化策略及政策擬定之探討」對談活動，發現世代隔閡對話，造成現今醫護崩壞，「分級醫療、家醫轉診30年來不實施，注定自食惡果」，政策實施要有執行力的政府。

蔡壁如指出，「人口懸崖」一詞出自美國財經學家哈瑞 · 丹特（Harry S.Dent,Jr），亦即社會高齡化與少子化同時加劇出現的現象，人口波動帶來的經濟高潮總在46年後，而台灣的嬰兒潮在1951至1971年間，因此在2018年正式進入高齡社會。

蔡壁如再指，根據國發會2024年發布的人口學數字，台灣高齡化的特殊點在於只花7年，2025年即將邁入超高齡化社會，出生人口、工作人口也將連年下降，面對少子化現象，血汗醫護何去何從，歡迎大家經驗分享。