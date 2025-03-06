快訊

北海道新千歲機場遭「鹿」侵！緊急關閉跑道 4航班改降函館機場

獨家專訪：兩度被俄俘虜的「怪人」烏克蘭兵

中國留英博士下藥性侵，受害者恐超過50人

聽新聞
0:00 / 0:00

財劃法、總預算覆議案 藍白擬下周三否決

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院針對114年度中央政府總預算、財劃法覆議案相關事宜進行黨團協商，由立法院長韓國瑜主持。記者胡經周／攝影
立法院針對114年度中央政府總預算、財劃法覆議案相關事宜進行黨團協商，由立法院長韓國瑜主持。記者胡經周／攝影

行政院2月27日對總預算案、財劃法修正案提出覆議，立法院長韓國瑜昨日為此協商覆議案處理日期，不過朝野無法達成共識。據了解，國民黨團、民眾黨團擬在明日院會提案，預計11、12日處理覆議案，先讓卓揆報告並備詢，接著12日下午表決覆議案。

行政院對總預算案、財劃法修正案提出覆議後，立法院應於送達15天內作成決議，處理最後期限為3月13日。韓國瑜昨天下午為此召集黨團協商，各黨團同意邀卓榮泰到立院報告並備詢，不過民進黨團主張以4天時間處理，國民黨團、民眾黨團則希望2天處理完，雙方無共識。

昨日韓國瑜在朝野協商宣布，因為各黨團沒有共識，送院會進行表決。據了解，國民黨明日將在院會提案，於11、12日處理總預算、財劃法覆議案，而白營也同意，因此表決覆議案時間點將會是12日。

卓榮泰 國民黨 朝野協商 民眾黨 民進黨 總預算 覆議案 財劃法 韓國瑜

延伸閱讀

朝野協商覆議時程 4天、2天無共識

總預算覆議案 立院朝野共識邀卓榮泰報告但時間未定

影／立委要賴總統兒子回來當兵 卓揆稱「不是在國外都有問題」

韓國瑜籲人道考量讓柯文哲見父最後一面 法務部說話了

相關新聞

蔣萬安向黃國昌遞橄欖枝 藍營曝：這事藍白合2026都有利

民眾黨立委黃國昌昨拜會台中市長盧秀燕，被視為「藍白合起手式」。北市長蔣萬安昨也遞出橄欖枝，歡迎黃國昌來北市聊聊。藍營評估，下一站若來北市，藍白合更加緊密，也紓緩目前北市藍白不睦現象，甚至有助反制大罷免。

柯文哲幫高島屋停車塲變商場解套？她酸：又涉圖利不意外

北市天母大葉高島屋百貨，遭踢爆原僅B1至4樓及12樓是商場，3年前、前市長柯文哲任內申請變更使照，原本5樓停車場變身成商...

傅國淵連日營救被押台女 批林佳龍不助國人只打擊政敵

花蓮新光兆豐農場陳姓總稽核隨縣府團隊赴港行銷觀光，因涉25年前洗錢舊案，入境時被扣押。花蓮民眾黨議員傅國淵連日居中聯繫，盼早日讓陳女獲釋返台。他今天說，林佳龍身為外交部長，應該協助國人，而不是擴大解釋，藉機攻擊政敵。

財劃法、總預算覆議案 藍白擬下周三否決

行政院2月27日對總預算案、財劃法修正案提出覆議，立法院長韓國瑜昨日為此協商覆議案處理日期，不過朝野無法達成共識。據了解，國民黨團、民眾黨團擬在明日院會提案，預計11、12日處理覆議案，先讓卓揆報告並備詢，接著12日下午表決覆議案。

駁血汗公布護理薪資 衛福部學內容農場變「標題黨」？

急診室壅塞引爆護理人員離職潮，衛福部日前公布護理人員薪資，新進專科護理師薪資平均月薪約5萬3000元，專科護理師7萬6000元，標題果然吸睛，坐上新聞流量王。衛福部怎麼也學「內容農場」，成了標題黨？

政院修正運彩條例 重懲脅迫假球者、營利犯加重處罰

假球案曾重創中華職棒，退役選手周思齊過去曾自曝被黑道脅迫打假球。為避免憾事重演，行政院今天拍板「運動彩券發行條例」修正草案，增列以強暴、脅迫妨害賽事公平因此致人於死者，最重可處無期徒刑、罰5000萬元；加重營利犯罰則，違者最重要坐牢10年、罰5000萬元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。