要求公務員具結未領陸身分證 邱垂正：彰顯對國家忠誠

銓敘部、教育部先前配合陸委會，要求公教人員簽寫沒有申領大陸身分證的具結書，不過已有大學教授表明拒簽。陸委會主委邱垂正6日表示，過去有我們的公職人員申領對岸身分證件的案例，「因為有案例發生，所以我們用具結的方式，讓大家彰顯對國家的忠誠義務。」

邱垂正6日上午出席台灣智庫舉辦「習近平極權主義與統治思維研討會」時，接受媒體聯訪。

針對政府要求公教人員具結未領大陸身分證，嘉義大學應用歷史學系教授吳昆財拒簽，國民黨立委翁曉玲也說要拒簽，邱垂正回應，兩岸條例明文規定國人如果在中國大陸取得身分，就會註銷台灣的身分，那麼就會失去在台灣任職公職的資格。

「我們的公職人員曾有申領對岸身分證件的案例」，邱垂正說，所以政府針對公務人員，希望能夠清查是不是有申領中國大陸的身分證、居住證或者護照。如果有的話，就會失去我們公職人員的資格。

邱垂正表示，因為有案例發生，所以我們用具結的方式，讓大家表明自己沒有申領中國大陸這些違法的相關證件，以彰顯對國家的忠誠義務。

另外，大陸5日公布今年國防預算達到人民幣1.78兆元，約新台幣8兆元，高出台灣今年國防預算近12.5倍，中共對台軍事威脅引發關注。

邱垂正表示，中共對台的軍事威脅不是現在開始，特別是2022年開始，軍機艦擾台形成常態，對於台灣軍機艦威脅每天愈來愈嚴重，還有聯合戰備警巡的密度也愈來愈高，這個都是台海不安跟區域不穩定的主要根源。

邱垂正說，面對中共的軍機艦威脅，還有各種的複合性施壓，包括外交脅迫、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、法律戰、一連串的認知作戰、灰色地帶侵擾，政府都會嚴陣以待，做好各項的準備工作，強化自我防衛的能力與決心，做好反滲透、反統戰的作為，以確保國家安全、社會安定與人民福祉。