邱議瑩、林岱樺休兵？今天出席活動並肩而坐、理念一致

高雄市仁武區灣內公共托嬰中心今天啟用，爭取民進黨下屆市長提名的立委林岱樺及邱議瑩都有出席，兩人難得並肩而坐，中間沒有其他人隔開，雖然沒有太多互動，但貴賓致詞時，邱議瑩禮讓林岱樺先致詞，兩人意見一致，希望市府加速推動公托，會在立法院協助爭取相關預算。

高雄立委林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆及許智傑爭取2026高雄市長提名。林岱樺、邱議瑩過去在立法院曾針鋒相對，邱議瑩去年11月受訪曾提及，不希望提名林岱樺，若林岱樺民調持續領先，不排斥與其他3名參選人（含勞動部前部長許銘春）整合出一人與林岱樺PK。

邱議瑩、林岱樺以往各自跑活動少有交集，即使見面也很少交談，數月來為爭取市長提名，常現身市府公開行程，通常一左一右站在陳其邁兩側，不會並肩而坐。

今天林岱樺與邱議瑩都有出席公托中心啟用儀式，因涉貪案延燒多日未停，林岱樺未回應司法相關問題，但她坐在來賓座位第一排，旁邊就是邱議瑩，兩人沒有刻意迴避。

活動開始後，主持人先邀請邱議瑩致詞，因仁武屬於林岱樺選區，邱禮讓林先致詞。林岱樺表示，高雄市有38個行政區，仁武區應該是唯一一個人口成長的行政區，1、2年內可能突破10萬人，公托僅收28人不符需求，市府要為高科技人才進駐做好萬全準備。