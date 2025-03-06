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蔣萬安向黃國昌遞橄欖枝 藍營曝:這事藍白合2026都有利

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。（本報資料照片）
台北市長蔣萬安。（本報資料照片）

民眾黨立委黃國昌昨拜會台中市長盧秀燕，被視為「藍白合起手式」。北市長蔣萬安昨也遞出橄欖枝，歡迎黃國昌來北市聊聊。藍營評估，下一站若來北市，藍白合更加緊密，也紓緩目前北市藍白不睦現象，甚至有助反制大罷免。

據了解，蔣市府會希望就地方建設議題，與民眾黨主席黃國昌交換意見，尤其針對民眾黨白營議員關注的地方建設議題，互相釋出善意，進而藍白合作。

民眾黨前主席、北市前市長柯文哲因涉京華城等案持續羈押，外界也關注後續蔣萬安如何處理京華城案，不過面對接下來台北市有無藍白合作空間？繼黃國昌拜會盧秀燕後，外界也關注，是否接下來拜會蔣萬安。

藍營人士認為，以這次立法院修財劃法為例，關乎台北市的統籌分配稅款，事關所有台北市民，包括老舊校舍改建等地方建設，若透過藍白從中央到地方的合作，將會是最接地氣、市民最能真切感受的民生議題，藍白開始從地方建設上互釋善意合作。

至於比較政策面向的議題，這名藍營人士認為，藍白還是可以保有價值觀的不同，不過不需變成政治上的互相攻擊，一步一步可以讓台北市政更好，對藍、白2026其實都是有利。

蔣萬安昨受訪時也提到，過去他跟黃國昌在立法院共事都是很好同事，且很多議題也都有合作，包括一例一休、勞基法修法等民生法案，他非常歡迎黃國昌主席有機會來台北市政府，可以就市政各項議題交換意見、聊聊都很好。

至於柯文哲涉及的京華城等案，會不會影響藍白合作？藍營人士認為，司法案件還是得司法處理，兩件事應該要切開來，京華城等案還是得回歸司法層面，不能混在一起。至於蔣市府、民眾黨議員、及民眾黨中央之間，有很多地方民生及建設，有合作發揮的空間。

民眾黨主席黃國昌（右二）昨天拜會台中市長盧秀燕（右一），討論台中重大建設如綠美圖、國際會展中心和大巨蛋。記者黃仲裕／攝影
民眾黨主席黃國昌（右二）昨天拜會台中市長盧秀燕（右一），討論台中重大建設如綠美圖、國際會展中心和大巨蛋。記者黃仲裕／攝影

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