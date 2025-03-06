花縣府組團赴港一團員被捕 第一時間協助未公開有原因

花蓮縣政府上月號召觀光業者組團到香港行銷觀光，傳出一名團員入境時因涉25年前洗錢舊案當場被扣押。縣府今天表示，第一時間就積極聯繫，確認人身安全，也與陸委會取得聯繫，因為陸委會要求保密，先前才沒有向外說明，並非隱瞞。

花蓮縣觀光處觀光企畫科長黃繻寬表示，上月18日帶30位在地觀光業者到香港參加香港旅遊博覽會，一同在花蓮形象館參展。18日入境時，任職於兆豐農場的陳女士在入海關的時候就被帶走。

黃繻寬說，當時縣府就與其他業者持續關切，一直協助並關心到隔天清晨5時，也在第一時間與當地機構聯繫，確認陳女士的人身安全，第一時間就與陸委會的香港台北經濟文化辦事處聯繫。

她表示，後續掌握到陳女士是因涉及2000年一起洗錢案，才會遭到扣押，也與兆豐農場一起找香港當地律師，提供陳女士開庭等法律作業。

據她了解，陳女士從2月18日至今都在扣押狀況，2月28日曾開第一次保釋庭，陳女士因為部分原因不同意保釋，已申請8天考慮期讓她再作考慮，明天將進行第二次保釋庭，希望將她保釋出來，此案預計排在4月17日審判。

對於部分人士質疑縣府隱瞞，她澄清，可能涉及相關法規，陸委會第一時間希望縣府保密，所以一開始沒有向外界說明。