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高島屋淪京華城翻版？北市說明變更程序規定：勿錯誤比喻

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
大葉高島屋。 圖／聯合報系資料照片
大葉高島屋。 圖／聯合報系資料照片

北市大葉高島屋百貨遭踢爆原僅B1至4樓及12樓是商場，3年前、前市長柯文哲任內申請變更使照，原5樓停車場變身成商場，遭質疑京華城案翻版。北市府嚴正澄清，本案狀況與媒體所指「京華城」一案完全不同，呼籲切莫以錯誤比喻造成大眾誤解。

北市停管處表示，大葉高島屋為早期獎勵投資案允許於私人停車場用地興建商場，但因該用地為停車場用地，須符合多目標使用總樓地板面積3分之1商場，3分之2停車場規範使用，在此原則多目標方案僅規定商場總樓地板面積不得超過3分之1，至於如何分配，法無明文，由市府認定。

北市建管處指出，大葉高島屋於2022年4月29日向建管處提出以公設區分方式計算樓地板面積，重新申請使照，歷經建管處、停管處幾度確認，於2022年9月正式啟動變更程序，並經停管處2023年1月12日會簽回覆，通過初步書面審查，符合商場總樓地板未超過3分之1的規定，故同意大葉高島屋向進行使用執照變更申請；建管處則在1月17日完成准許變更。

至於外界疑問為何以往未過、這次通過變更，停管處表示，通過的不是以往方案。近年高島屋曾以不同方案向市府申請修訂計算面積，其中幾個方案曾被市府認定須經都審會、或需內政部申請函釋；後來高島屋棄案，改以共用設施的面積計算，經確認合法性、再依程序完成使用執照變更。

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