擬開放日本全齡牛進口 羅智強：民進黨犧牲人民是專業

食藥署4日預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，取消30個月齡以下牛隻才能進口限制，擬開放全牛齡日本牛肉進口。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強今日表示，民進黨犧牲人民是專業，可能也不當一回事。

繼美國、加拿大後，我國將擴大對日本牛肉進口。衛福部食藥署長姜至甫上任，食藥署4日預告修正日牛及產品進口規定草案，取消30個月齡以下牛隻進口限制，擬開放全牛齡日本牛肉進口。姜至剛說，這是經過6年專業研析得出的結果，科學歸科學，評估認為風險低，可忽略。

針對我國擬開放日本全齡牛進口，羅智強表示，民進黨對於犧牲人民健康，應該認為是福國利民，不是「毀憲亂政」。民進黨犧牲人民健康，犧牲醫護權益，犧牲國會監督政府的職能，民進黨犧牲人民是專業，可能也不當一回事。