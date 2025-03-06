王定宇被指合謀藍委 羅智強：這種人才柯建銘留著用

民進黨立院黨團總召柯建銘近期和民進黨立委王世堅、王定宇互有砲火。柯建銘近期受訪時，批評王定宇擔任立法院外交國防委員會召委，配合國民黨立委，刪除無人機園區的一半預算。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強今說，「這種人才，柯建銘自己留著用」。

對於柯建銘說法，王定宇回應，柯建銘是長輩不苛責，但擔心柯的認知已經出問題了。

針對民進黨內部紛爭，羅智強說，大家習以為常民進黨內部鬥爭，柯建銘跟王世堅、王定宇各有炮火，但民進黨內部鬥爭過程中都要「抹藍」，連王定宇都可以抹藍。

羅智強表示，王定宇這種人才留在民進黨就好，不用送來國民黨，柯建銘自己留著用，連王定宇都要抹藍，也是無言以對，民進黨內展現無下限的攻擊，也只能在旁邊看著民進黨出醜。