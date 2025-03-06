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王定宇被指合謀藍委 羅智強：這種人才柯建銘留著用

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片

民進黨立院黨團總召柯建銘近期和民進黨立委王世堅王定宇互有砲火。柯建銘近期受訪時，批評王定宇擔任立法院外交國防委員會召委，配合國民黨立委，刪除無人機園區的一半預算。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強今說，「這種人才，柯建銘自己留著用」。

對於柯建銘說法，王定宇回應，柯建銘是長輩不苛責，但擔心柯的認知已經出問題了。

針對民進黨內部紛爭，羅智強說，大家習以為常民進黨內部鬥爭，柯建銘跟王世堅、王定宇各有炮火，但民進黨內部鬥爭過程中都要「抹藍」，連王定宇都可以抹藍。

羅智強表示，王定宇這種人才留在民進黨就好，不用送來國民黨，柯建銘自己留著用，連王定宇都要抹藍，也是無言以對，民進黨內展現無下限的攻擊，也只能在旁邊看著民進黨出醜。

國民黨 柯建銘 民進黨 王世堅 王定宇 羅智強

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