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【重磅快評】「今日高雄、明日台南」陳亭妃恐懼成真？

聯合報／ 主筆室
民進黨台南市長內戰暗潮洶湧，民進黨立委陳亭妃（中）自爆半夜收到3封恐嚇簡訊，立委林俊憲（右）則反問，簡訊內容是恐嚇嗎？圖／聯合報系資料照片
民進黨台南市長內戰暗潮洶湧，民進黨立委陳亭妃（中）自爆半夜收到3封恐嚇簡訊，立委林俊憲（右）則反問，簡訊內容是恐嚇嗎？圖／聯合報系資料照片

「今日林岱樺、明日陳亭妃！」民進黨立委林岱樺被搜索後，黨內就盛傳下個箭靶將是想選台南市長的立委陳亭妃，這10字箴言彷彿民進黨順口溜，賴清德總統還因此出面掛保證「絕對不會介入個案」。言猶在耳，陳亭妃日前自爆收到3封恐嚇簡訊，賴系立委卻冷嘲熱諷「演過頭」，「高雄出事、台南也會有事」，難道一語成讖？

陳亭妃在臉書自爆，從政27年以來從未感到恐懼，無論是在議場衝鋒陷陣，還是承受多少攻擊，但當親眼看到威脅簡訊，她害怕母親受到任何傷害。一談到家人，陳亭妃也忍不住在鏡頭前哽咽落淚，「妃姐的眼淚」卻在黨內引發不同解讀。

傳簡訊的男子林義文曾任民進黨立委林俊憲助理，由於牽扯台南市長初選紛擾，讓爭議更複雜。林義文昨天出面受訪時公布3封簡訊內容，分別是「祝妳政躬康泰」、「我是看妳很無啦，啥米卡小想選市長」、「3月天開始戰到妳初選含恨敗北，妳不是昔日優勢組的陳亭妃，而我已成進階版的林義文」等；他表示，簡訊中沒有任何恐嚇字眼，更沒有針對陳亭妃的母親，揚言反控誣告。

林俊憲表示，林義文是他的支持者，是不支薪的義工；但當年台南議長跑票事件，讓支持者很傷心，他也勸林義文要理性一點，否則講話會被扭曲。至於簡訊內容是恐嚇嗎？大家可以看看。民進黨立委郭國文補刀說，簡訊內容沒有任何恐嚇字眼、沒有牽扯到家人，何來恐嚇？實在過於小題大作，作為從政27年的政治工作者，陳亭妃顯然演過頭，「只是因為不支持妳，就要用檢調的力量恫嚇，這才是真正的恐嚇。」

陳亭妃則反擊，她在半夜收到這些訊息，「如果是你的女兒，相信不會用這種說法」，她母親平時獨自待在家，大家都知道陳亭妃住在哪裡，她才會選擇向警方報案。至於外界質疑，第一時間沒公布簡訊內容是否刻意操弄？陳亭妃說，她主要擔心引發另一場政治風暴，「這個名字在台南，大家都知道身分」，希望民進黨支持者不要黨內互打，目前台南仍有光電案、爐碴案、正副議長賄選案，全部都是國民黨的政治提款機，民進黨在台南要持續加油。

初選民調愈高，愈容易成為箭靶，林岱樺、陳亭妃都是血淋淋的例子。陳亭妃半夜收到簡訊，她感覺到被恐嚇、甚至擔心家人安危，這是主觀感受，旁人難以置喙；恐嚇和性騷都是一樣道理，有時只要一個眼神就可能讓人心生恐懼，何況是半夜傳3封簡訊，社會自有公評。

陳亭妃雖是民代，但一般人很難掌握立委手機號碼，尤其半夜傳簡訊的男子是林俊憲支持者，更容易有政治聯想；陳亭妃自認被恐嚇，同志卻落井下石，無疑坐實職場霸凌之嫌，連國民黨立委謝龍介都呼籲，綠營不要選到沒人性。就性平立場而言，「林俊憲不害怕，不代表陳亭妃不能恐懼」，民進黨常自詡重視性別、霸凌議題，這條虛線似乎到了陳亭妃就止步。

民進黨初選向來是真槍實彈、刀刀斷骨，黨內互打不演了，林俊憲刻意重提前議長郭信良跑票案、陳亭妃則反控議長邱莉莉賄選案，還加碼光電、爐碴等「台南弊案」，這些重大弊案至今尚未水落石出，利益糾葛的光電弊案照射出台南的陰暗面，長期執掌台南的「佛地魔」是誰？陳亭妃真正恐懼的並不是那3封簡訊，而是背後那隻看不見的黑手，「今日林岱樺、明日陳亭妃」，是否恐懼成真？

林岱樺 民進黨 陳亭妃

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