傅國淵連日營救被押台女 批林佳龍不助國人只打擊政敵

花蓮新光兆豐農場陳姓總稽核隨縣府團隊赴港行銷觀光，因涉25年前洗錢舊案，入境時被扣押。花蓮民眾黨議員傅國淵連日居中聯繫，盼早日讓陳女獲釋返台。他今天說，林佳龍身為外交部長，應該協助國人，而不是擴大解釋，藉機攻擊政敵。

花蓮縣府上月組團到香港參加旅遊博覽會，團員包括縣長徐榛蔚、立委傅崐萁、觀光業者及鄉鎮長約4、50人，18日入境時，陳女因護照註記異常，在通關時就被扣押，連行李都沒領就被帶到警局。

林佳龍昨在網路節目專訪時爆料，傅崐萁帶團去香港，有一個同團旅行業者被抓，到現在都還沒放出來，「他（指傅崐萁）說他代表中央政府，怎麼保護不了跟他同團的人？」又說，傅崐萁既然說自己要代表國家，就要保護人民，不過，個別立委如何代表中央政府，反倒是他作為外交部長，比較能代表中央政府。

傅國淵今天表示，林佳龍身為外交部長，和中央政府應該立即協助國人，讓她趕快回來，而不是擴大解釋，拿來當武器攻擊傅崐萁和政敵，還有危言聳聽說到中國大陸、香港會無緣無故被抓，政府不應該這樣激起仇恨與對立。

他質疑，林佳龍身為外交部長，對這件事到底做了什麼？不應該沒了解事情狀況就透過媒體爆料，抹黑抹紅政敵，這不是執政黨應有的態度，是最不應該的一件事。傅崐萁昨晚也發出聲明，是自費到香港推展觀光，非帶團者，要外交部長林佳龍不要見獵心喜潑髒水，非常可恥。