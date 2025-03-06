諷監院不提供衛生紙賣慘 羅智強：沒監督政府還要博同情？

有媒體報導，監察院因立法院刪減預算緣故，洗手間等均不提供衛生紙。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強今日批評，不知道監察院賣慘可以博到多少同情，監院辦過高官嗎？他舉民進黨前立委段宜康指前立委林滄敏詐領教育部補助款的案子為例，諷監院為「東廠」。

有報導聲稱，監察院今年度業務費預算被在野黨刪除96%，影響監院財產申報、調查弊案等多項運作，連洗手間內提供的衛生紙也停止供應，監察院長陳菊、監委與公務員皆需自備衛生紙。

羅智強說，他不知道監察院賣慘可以博到多少同情，請問過去9年辦過哪些高官，打過哪些老虎？看看監察院職責第一條，就是端正官箴，監督政府，監察院有監督政府嗎？有的話請拿出來。一年花10億無法監督政府，有辦法博得同情嗎？監督跟政府不同意見的人很認真。

羅智強表示，還記得段宜康嗎？這是史上最大弊案，段宜康保證林滄敏的案子無罪的話，段就要吞三顆曲棍球，段宜康跑去關說監察委員，監委跑去查辦辦案的檢察官還恐嚇。羅這時點名，就是監委高涌誠跑去威嚇司法，然後去辦一堆過去沒有讓政府滿意的。這樣的東廠說沒有衛生紙，能博得多少同情？

關於政府未給護理師應有待遇，卻在很多地方輕易給補助，羅智強也批，綠門酒肉臭，急診凍死骨，對於真的在前線需要國家當後盾的醫護，政府拿假數字騙人。對於民進黨的側翼只要掛個「文化」，就可以合法要飯，還大言不慚說「要飯就是合法」，政府給的不手軟，為什麼要監督政府，這也是呼籲全台灣人民，立法院監督政府是看守大家荷包，讓政府的錢花在該花的地方，而不是拿去養側翼。