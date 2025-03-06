快訊

一問三不知！帶媽遊北海道遇「超雷導遊」 妹子怒轟：花13萬被糟蹋

竹聯幫黃少岑告別式…柯建銘、李乾龍到場 警方帶回3通緝犯2少年

林姿妙涉貪綠營能奪回宜蘭？賴清德出手整合仍有挑戰

聽新聞
0:00 / 0:00

批綠拿國防預算向美告洋狀 賴士葆嗆：GDP 10%跟嗎？

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
美國總統川普提名擔任國防部政策次長的柯伯吉四4日表示，他對台灣國會刪減軍費「深感不安」，他並認為台灣國防預算應接近GDP10%。國民黨立委賴士葆今天批評，民進黨出口轉內銷，拿美國人恐嚇台灣，賴清德政府應表態GDP10%跟不跟？圖／聯合報系資料照片
美國總統川普提名擔任國防部政策次長的柯伯吉四4日表示，他對台灣國會刪減軍費「深感不安」，他並認為台灣國防預算應接近GDP10%。國民黨立委賴士葆今天批評，民進黨出口轉內銷，拿美國人恐嚇台灣，賴清德政府應表態GDP10%跟不跟？圖／聯合報系資料照片

美國總統川普提名擔任國防部政策次長的柯伯吉四4日表示，他對台灣國會刪減軍費「深感不安」，他並認為台灣國防預算應接近GDP 10%。國民黨立委賴士葆今天批評，民進黨出口轉內銷，藉美國人恐嚇台灣，賴清德政府應表態GDP 10%跟不跟？

柯伯吉談話後，民進黨中央今天舉行「凍刪預算讓國際擔心 藍白應同意總預算覆議」記者會。賴士葆直言，這完全是出口轉內銷，美國人怎麼會知道這些訊息，當然是民進黨跑去美國告洋狀，然後再拿來恐嚇自己的人民，為大罷免添柴火的拙劣政治操作，更何況國防預算並沒有不合理的刪凍。

賴士葆指出，以今年度中央政府總預算案來說，歲出占GDP10%大概需要2.6兆元，只剩下5千億元左右，但法定支出占整體的七成，大概2兆左右，若國防預算要占GDP10%，完全不夠支付法定預算，除非膨脹歲出到4兆、5兆，但我國有這麼多錢嗎？他研判，民進黨政府最有可能的方式是透過特別預算，逐年增加占比。

對於總預算案覆議案的態度，賴士葆表示，他們會堅定立場，不會動搖，且總預算案並沒有解方，政府可以先動用第二預備金，然後再透過追加減預算，民進黨之所有不斷糾結總預算案，總歸一句，就是為了替大罷免增添柴火。

國民黨立法院外交及國防委員會召委黃仁表示，打仗打得是國家整體實力，當國防支出過高，將壓縮到國家在其他領域的發展，反而會讓我國對抗的能力降低。民進黨政府強調用提高國防支出，展現自我防衛的決心，才能獲得國際支持，但烏克蘭沒有展現決心嗎？現在不是被無情地拋棄了嗎？

黃仁強調，他們都支持國防，但是國防支出比例要多高？這要政府做整體評估，而不是任由外國政府喊價，「民進黨政府不應該一廂情願覺得買帳美國的需求，就能獲得美國的安全保證」。

國民黨 國防部 國防預算 川普 民進黨 美國 賴士葆

延伸閱讀

比喻烏克蘭是棄子前例 賴士葆：賴清德正置台灣於險境

藍營精準罷免 賴士葆嗆綠營：罷掉也要選得上

川普拒答防衛台灣 賴士葆：賴清德鞠躬接受美方開口

監院彈劾能源署長等人 賴士葆籲檢調動起來查光電弊案

相關新聞

柯文哲幫高島屋停車塲變商場解套？她酸：又涉圖利不意外

北市天母大葉高島屋百貨，遭踢爆原僅B1至4樓及12樓是商場，3年前、前市長柯文哲任內申請變更使照，原本5樓停車場變身成商...

黃國昌見蔣萬安為藍白合？白營憂躁進提一合作模式

民眾黨主席黃國昌接黨魁不到一個月，首度拜訪縣市首長，昨拜會台中市長盧秀燕被視為「藍白合起手式」，台北市長蔣萬安也歡迎黃來北市聊聊。北市白營建議可著重市政議題，如果單純是見面，可能略顯躁進；北市下一步若藍白合，綠營認為就是為了蔣萬安選舉。

傅國淵連日營救被押台女 批林佳龍不助國人只打擊政敵

花蓮新光兆豐農場陳姓總稽核隨縣府團隊赴港行銷觀光，因涉25年前洗錢舊案，入境時被扣押。花蓮民眾黨議員傅國淵連日居中聯繫，盼早日讓陳女獲釋返台。他今天說，林佳龍身為外交部長，應該協助國人，而不是擴大解釋，藉機攻擊政敵。

擬開放日本全齡牛進口 羅智強：民進黨犧牲人民是專業

食藥署4日預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，取消30個月齡以下牛隻才能進口限制，擬開放全牛齡日本牛肉進口。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強今日表示，民進黨犧牲人民是專業，可能也不當一回事。

影／桃園罷團赴中選會領件 開啟二階段罷免連署

藍綠立委大罷免持續推動，今天罷免桃園立委牛煦庭、萬美玲、邱若華的三個罷團前往中選會領件，將開啟第二階段罷免連署，罷免牛煦...

邱議瑩、林岱樺休兵？今天出席活動並肩而坐、理念一致

高雄市仁武區灣內公共托嬰中心今天啟用，爭取民進黨下屆市長提名的立委林岱樺及邱議瑩都有出席，兩人難得並肩而坐，中間沒有其他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。