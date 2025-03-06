批綠拿國防預算向美告洋狀 賴士葆嗆：GDP 10%跟嗎？

美國總統川普提名擔任國防部政策次長的柯伯吉四4日表示，他對台灣國會刪減軍費「深感不安」，他並認為台灣國防預算應接近GDP 10%。國民黨立委賴士葆今天批評，民進黨出口轉內銷，藉美國人恐嚇台灣，賴清德政府應表態GDP 10%跟不跟？

柯伯吉談話後，民進黨中央今天舉行「凍刪預算讓國際擔心 藍白應同意總預算覆議」記者會。賴士葆直言，這完全是出口轉內銷，美國人怎麼會知道這些訊息，當然是民進黨跑去美國告洋狀，然後再拿來恐嚇自己的人民，為大罷免添柴火的拙劣政治操作，更何況國防預算並沒有不合理的刪凍。

賴士葆指出，以今年度中央政府總預算案來說，歲出占GDP10%大概需要2.6兆元，只剩下5千億元左右，但法定支出占整體的七成，大概2兆左右，若國防預算要占GDP10%，完全不夠支付法定預算，除非膨脹歲出到4兆、5兆，但我國有這麼多錢嗎？他研判，民進黨政府最有可能的方式是透過特別預算，逐年增加占比。

對於總預算案覆議案的態度，賴士葆表示，他們會堅定立場，不會動搖，且總預算案並沒有解方，政府可以先動用第二預備金，然後再透過追加減預算，民進黨之所有不斷糾結總預算案，總歸一句，就是為了替大罷免增添柴火。

國民黨立法院外交及國防委員會召委黃仁表示，打仗打得是國家整體實力，當國防支出過高，將壓縮到國家在其他領域的發展，反而會讓我國對抗的能力降低。民進黨政府強調用提高國防支出，展現自我防衛的決心，才能獲得國際支持，但烏克蘭沒有展現決心嗎？現在不是被無情地拋棄了嗎？

黃仁強調，他們都支持國防，但是國防支出比例要多高？這要政府做整體評估，而不是任由外國政府喊價，「民進黨政府不應該一廂情願覺得買帳美國的需求，就能獲得美國的安全保證」。