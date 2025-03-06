黃國昌見蔣萬安為藍白合？白營憂躁進提一合作模式

民眾黨主席黃國昌接黨魁不到一個月，首度拜訪縣市首長，昨拜會台中市長盧秀燕被視為「藍白合起手式」，台北市長蔣萬安也歡迎黃來北市聊聊。北市白營建議可著重市政議題，如果單純是見面，可能略顯躁進；北市下一步若藍白合，綠營認為就是為了蔣萬安選舉。

民眾黨北市議員陳宥丞表示，民眾黨支持者的輪廓跟樣貌，本來就非藍非綠，不應該為求合而合，但也不要排斥任何議題、未來政治攻防有些合作的可行性，但站在民眾黨支持者的立場，還是會希望民眾黨走出自己的路。

至於是否鼓勵黃國昌拜會蔣萬安，陳宥丞認為，蔣市府若有一些議題可跟民眾黨合作，至少要展現相對誠意與態度態度，畢竟民眾黨在北市議會有4個議員及黨團，蔣市府相關動作一定要有所本，「不是只為見面而見面，為跟新主席、黃國昌站台而站台。」

陳宥丞分析黃國昌見盧秀燕與未來若拜會蔣萬安的調性不同，問題在於台中目前沒有民眾黨議員，而民眾黨在北市是在野黨的監督角色，加上過去有提市長選舉人選，兩者的結構是不可相比。

他認為，黃國昌與蔣萬安若要見面，更要有所論述，例如為了很有討論空間的財畫法等市政議題來討論，如果單純是見面，對蔣萬安、黃國昌、民眾黨，可能略顯躁進。

民進黨議員簡舒培表示，現在整體的大罷免氛圍，對於國民黨來說需要合作的氣勢，民眾黨根本沒有影響，但是這樣的合作真的對於藍營有利嗎？尤其蔣萬安身為首都市長，在北市的罷免上無法幫助黨內同志還有引外援，「蔣萬安不是未來國民黨共主嗎？」

她說，更何況民眾黨前主席、前台北市柯文哲留下一堆爛案，「蔣萬安和黃國昌要談什麼？要不要先談京華城？如果這些事情都不談，擺明了就是政治合作，對所有人民來講是好事嗎？」

簡舒培說，這樣的藍白合，坦白講就是為了蔣萬安選舉，再者，國民黨長期一直被民眾黨吸血，民眾黨種種操作的意圖不是壯大自己，這些意圖國民黨、蔣萬安不知道嗎？難道這兩黨的政黨價值有這麼相近嗎。