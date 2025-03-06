柯文哲幫高島屋停車塲變商場解套？她酸：又涉圖利不意外

北市天母大葉高島屋百貨，遭踢爆原僅B1至4樓及12樓是商場，3年前、前市長柯文哲任內申請變更使照，原本5樓停車場變身成商場，遭質疑京華城案翻版。2020曾列民眾黨不分區的吳靜怡今酸「柯市府魔術秀」，又涉圖利？毫不意外！

吳靜怡說，據媒體報導，可以看出同一個百貨公司，前市長郝龍斌守法拒絕、柯文哲卻暗渡陳倉，蔣萬安則是大筆一揮，都是台北市長但三人卻是三種態度，串起一個疑點重重猶如京華城放大版的弊案。

根據自由時報報導，高島屋的使照變更，郝龍斌時期（2010-2011）：大葉高島屋兩度申請將五、六樓停車場改為商場，均被駁回，郝龍斌認為此舉與法令不符，特別是停車場屬公共設施，變更涉及法規底線，顯示當時的審慎態度。

到柯文哲時期（2021-2022）：2021年申請再起，2022年建管處認定仍不符法規，要求依法檢討，但副市長彭振聲召開兩次會議試圖解套，建議送停管處報請內政部釋示並經都委會審議，然而，這些程序未被執行，疑似為後續放行埋下伏筆。

蔣萬安時期（2023）：蔣萬安上任後，未經內政部釋示或都委會審議，直接核准變更，五樓停車場順利轉為商場。

吳靜怡說，與京華城案類似的疑點？柯文哲任內將京華城容積率從560%放寬至840%，大葉高島屋案是改變商場面積計算方式，將停車場轉為商場，同樣繞過標準程序，副市長彭振聲召開會議試圖解套，與京華城的「另闢途徑」操作高度相似。

她說，大葉高島屋五樓停車場變更案，再次驗證了柯文哲市府時期頻繁為財團開後門、違法變更使用執照、圖利企業的施政模式！犧牲法治、犧牲市民利益來成就企業幾十、幾百億獲利。打著白色的旗幟，卻是幹盡最髒的事。柯文哲又涉嫌圖利？怎麼毫不意外！