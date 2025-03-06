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鏡民調／綠高雄市長初選 林岱樺仍居領先地位

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
「鏡新聞」今天公佈最新民調指出，關於民進黨高雄市長初選民調，林岱樺支持度24.6%居冠，賴瑞隆22.7%，邱議瑩14.7%，許智傑13.3%。圖／鏡新聞提供
「鏡新聞」今天公佈最新民調指出，關於民進黨高雄市長初選民調，林岱樺支持度24.6%居冠，賴瑞隆22.7%，邱議瑩14.7%，許智傑13.3%。圖／鏡新聞提供

「鏡新聞」今天公佈最新民調指出，關於民進黨高雄市長初選民調，林岱樺支持度24.6%居冠，賴瑞隆22.7%，邱議瑩14.7%，許智傑13.3%，24.7%未表態，林岱樺陷助理費疑雲支持度仍領先，經營地方厚實獲認可。

針對互比式民調，民進黨支持者內的各可能候選人的支持度分別為林岱樺19.1%，邱議瑩為19.3%，許智傑為18.6%，賴瑞隆為30.9%，排名為賴瑞隆第一、邱議瑩第二、林岱樺第三、許智傑位居末位。

而國民黨支持者中，林岱樺支持度為36.2%，邱議瑩為7.9%，許智傑為8.0%，賴瑞隆為16.3%，排名為林岱樺第一、賴瑞隆第二、許智傑第三、邱議瑩位居末位。

在行政區交叉分析，顯示在人口10萬至30萬的都會稠密區，林岱樺在左營區、楠梓區二大行政區支持度領先，賴瑞隆在三民區、前鎮區、小港區、三行政區具優勢，林岱樺與賴瑞隆在苓雅區與大寮呈現五五波，至於許智傑則在鳳山區領先，邱議瑩在鼓山區領先。

該份民調另指出，林岱樺因涉嫌詐領助理費被檢調約談，喊出「政治干預司法，司法干預初選」，36.1%高雄市民表示贊同這個說法（11.6%非常贊同、24.5%還算贊同）、42.9%高雄市民表示不贊同這個說法（不太贊同25.3%、非常不贊同17.6%）。21.0%未表態。

對於林岱樺疑似涉嫌詐領助理費，是否影響民進黨高雄市長選情？66.8%高雄市民認為有影響（25.0%有很大影響、41.8%有些影響）、25.3%高雄市民表示沒有影響（15.4%不太有影響、9.9%完全沒影響）。7.9%未表態。

該民調由「鏡新聞」規畫，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自3月2日至4日，調查戶籍於高雄市且年滿20歲以上的民眾。有效樣本為市話541人、手機551人，共1088份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.97%。調查抽樣方法採用高雄市各區電話比例進行分層抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台。

林岱樺 民調 民進黨 許智傑 賴瑞隆 邱議瑩 高雄市

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