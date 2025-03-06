退休師「葉霸」槓傅崐萁傅道歉惹議 學者：傅自取其辱

花蓮退休國中老師「葉霸」葉春蓮，日前到國民黨舉辦的問政說明會嗆傅崐萁「通匪」被架離，傅道歉，引起熱議。時事評論家、退休的台師大國文學系教授林保淳，臉書貼文，傅崐琪並不如其原本讓人所有的花蓮王的「強硬」的印象，竟然承受不住這樣的壓力，出面道歉，承擔一切的咎責，自取其辱。

林保淳說，「日前發生的所謂花蓮「葉霸」師鐸獎教師闖入非公開會場，向台上演講的立委傅崐萁嗆聲，詆毀其「通匪」、「共匪」，而為工作人員「半拉半請」「拖」出去一事，引起社會上兩極化的爭議。從輿論的反應來看，顯然由於民進黨掌控了絕對多數的媒體，因此對傅崐萁及國民黨訾議及批判，如潮水般湧出，而這位「葉霸」，則被吹捧、神化成幾乎毫無瑕疵、盡皆完美的典範、表率。

林保淳說，傅崐萁並不如其原本讓人所有的花蓮王的「強硬」的印象，竟然承受不住這樣的壓力，出面道歉，承擔一切的咎責。我不知道傅崐萁為何要出面道歉，因為從我的角度來看，錯在「葉霸」不該擅闖人家的場子，且在毫無證據情況下，誣指他人為「匪」，是可忍？孰不可忍？這不僅是鬧場，甚且有「碰瓷」嫌疑了。被「請」出去，老實說，也是正當合理的，傅崐萁何咎之有？道什麼歉？

更可笑的是，傅崐萁如此含羞忍恥，委曲求全，出面道歉，所換來的居然是「葉霸」仰賴著輿論的優勢，得了便宜還賣乖，不僅不接受，還聲言「除非他停止『親共賣國』、廢掉立法院通過的爛法」，她以為她是怎麼樣偉大的巨人嗎？

「葉霸」儘管在教育界曾有聲譽，但有沒有這種將自己主觀的認定加罪於別人的權力，想來是必有定論的。世間的是非，豈容如此混淆？傅崐萁到底有什麼錯？傅崐萁的道歉，在我看來，根本就是自取其辱。網路上的回響，其實還是有很多人站在傅崐萁這邊的，他的道歉，真的不知讓多少藍營的支持者切齒痛心。

但是，從中也可以看出國民黨真的是色厲內荏，空有冠冕堂皇的外表，其實是虛張聲勢，稍微遇到不順，就完全退縮，不敢據理力爭，自我捍衛的。如此昏懦無能的政黨，又豈能承擔得起在野黨的重責大任！」