【專家之眼】白宮兩會怒與笑 台灣安全很燒腦

隨著近日白宮兩個戲劇性場景：美國與烏克蘭總統大吵，及台積電董座在川普面前兩人燦笑宣布再投資千億美元的系列消息，不約而同地向賴政府國安隊伍「對美一邊倒」的判斷力及論述形成嚴峻挑戰。過去綠營大力聯繫烏克蘭、台灣與美國是民主陣營不可或缺夥伴關係的宣傳，以及強調護國神山在台灣安全的重要性，現正變為台灣社會擔憂未來也可能像烏克蘭一樣，出現在國際強權的菜單上，還因為我們正在失去「矽盾」，一旦兩岸衝突，戰局不利，提高了前面擔憂的可能性。賴政府對此做出補救，但說服力有限。

與大國對抗的烏克蘭局勢沒有好消息。前日美俄在沙烏地阿拉伯、土耳其閉門談判，外界看不到美國是以什麼態度面對侵略者，只有氣氛充滿希望的說法；剛在白宮的怒氣爭吵，卻是川普引用俄羅斯恐嚇言詞教訓澤倫斯基：你在拿爆發第三次世界大戰賭，並且很快停止向烏提供軍援及交換情報，試圖使之在不利情勢下坐上談判桌。

烏克蘭處境窘迫，當初台灣卻與烏克蘭連在一起，實為綠營咎由自取。因為現在的國安隊伍，過去多配合了「今日烏克蘭，明日台灣」宣傳。例如2022年5月BBC專訪台北駐歐盟代表，受訪者努力地把兩地局勢等量齊觀，稱這是一場價值之爭、在俄羅斯入侵烏克蘭之後，民主專制陣營間的競爭達到新高點。此人現任國安局長；2024年3月紐約時報一篇專訪標題是「台灣外交部長表示美國援助烏克蘭對嚇阻中國至關重要」，內容強調台灣安全與烏克蘭安全息息相關。最後外交部還特別轉載報導指出，部長強調美國支持台灣的必要性，與其他台灣官員看法一致。我國副總統當選人蕭美琴在2023年5月擔任駐美大使時接受媒體採訪，也提出相似的觀點。時任部長現任國安會秘書長。更不用提著名媒體在去年6月，高調下標稱「賴清德登《時代雜誌》封面 國外網讚：亞洲版澤倫斯基」。

面對困境，賴政府很快吹起內宣號角，方向有二：一面強調台灣戰略地位重要，對美不可或缺，另面則是因應台積電赴美投資，宣稱賴總統早已智珠在握，完成布局。

前者以匿名「涉外人士」稱，美國政策確實轉向印太、全力抗中，位居第一島鏈戰略位置、在半導體產業中具領先地位的台灣，更加不可或缺。並且透過外國學者加強說服力；後者則以匿名「國安人士」稱有「非紅供應鏈」布局，賴總統早在競選期間拋出五大信賴產業政見為起點；日前國安高層會議提的半導體民主夥伴倡議等舖陳，一如賴所言「台灣是棋手，不是棋子」；並提及賴最近分別拜訪張忠謀，也和魏哲家以及林全等人交換意見、商討對策。賴政府的責任是傾全力協助台積電在先進製程上持續保持領先，布局全球同時，也是台積電更壯大契機。

上述回應說服效果恐怕有限。首先，當初把台烏處境綁在一起的說法，已經講了兩地位置類似；如果台灣真有綠營講的那麼重要，官員當初何必大費周章操作民主陣營概念去蹭烏克蘭？直接用今天的說法，還可以省掉捐烏大筆經費；近幾年美國也時有退守第二島鏈的呼籲，最新論調就在上個月刊登在具有美國外交政策風向球意涵的《The Foreign Affairs》，讀者無不同感憂慮；此外，雖然目前採取戰略模糊，讓人摸不透兩岸開戰後美國初期反應，但這次白宮吵架，引出烏國上交礦產利潤美國也不願承諾派兵維和，讓人好奇，就算台灣在戰爭中能撐下去，美國能幫忙多深？支持到什麼時候？

其次，讓台積電在台先進製程繼續保持領先，是歷任中華民國政府念茲在茲的事，台灣社會為此已付出很多代價了，在著力這麼深的情況下，目前及未來幾年台灣還保有關鍵技術，是大家可以想見之事，然而，川普迫使台積電赴美，考量就是經濟與國安。新投資項目包括研發中心，台積電幫忙訓練人才後，美國已經得到經濟利益，在國安方面只需技術領先大陸就可以了，新投資明顯分掉台灣在世界半導體的重要性，讓台灣不再是無可取代，萬一兩岸開戰，美國盡可如美現任國防部次長所言炸掉台積電，新投資的研發中心只要假以時日，還是能研發出所謂的「關鍵技術」。

由上可知，賴政府其實是老調重彈，並未拿出新辦法。可見所謂拜訪「關鍵3人」，作戲成分恐怕遠大於認真請益。更糟糕的是，他們也無力開展新局。國安隊伍及謀士對影響國安的變數之一：中共缺乏了解，例如看不出剛舉行的中共對台工作會議有什麼文章，才會稱該會議整體基調延續過去立場，因為新聞稿相當簡短，「所以對我們來說，與其去推敲他的文字，不如去觀察他的行為」。沒有注意到若干跡象顯示，中共最近才開始推動對台工作集中資源的演變，更遑論研究集中資源的目的為何。

盲人騎瞎馬，夜半臨深池。這似乎是賴政府面臨國際變局的寫照。只能期待他們及早找出辦法走出新路了。