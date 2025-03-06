民進黨內訌 柯建銘槓王世堅、王定宇

民進黨上演茶壺風暴，立院黨團總召柯建銘槓上民進黨立委王世堅、王定宇，「雙王」昨質疑，柯建銘認知出了問題，該去做精神鑑定。民進黨主席賴清德則下令，當前台灣局勢非常關鍵，人民希望看到的是民進黨團結一致，不希望看到民進黨陷入內部紛爭。

柯建銘近日為立法院召委選舉與王世堅等人互嗆，柯建銘後來更質疑王世堅忠誠，暗指王世堅在民進黨中常會錄音，並且洩漏給特定媒體。

王世堅表示，如果他叛黨、錄音，立刻退出政治，「就是那麼簡單」。昨天民進黨中常會前，王更表示要「告御狀」，請賴清德組專案小組把事情查清楚。

民進黨立委王世堅（中）昨表示，柯建銘連續好幾回攻擊自家立委，柯建銘應該去做精神鑑定。記者蔡晉宇／攝影

王世堅表示，柯建銘身為總召，應該是做「桶箍」團結黨籍立委才對，很意外柯建銘連續好幾回，都在攻擊自家民進黨立委，柯建銘應該去做精神鑑定，希望他適可而止。

柯建銘還指控，王定宇唱和藍營，在國防委員會聯手刪國防預算。柯說，很多機密預算，包括反無人機飛彈、Ｆ16升級、無人機園區一百億元等，國民黨立委提案一定全部投反對票，否則黨紀處分。結果看表決紀錄，王定宇那一票和藍委徐巧芯、馬文君唱和。

民進黨立委王定宇（中）昨表示，柯建銘是長輩不苛責，但他擔心柯建銘是不是認知出問題了。記者胡經周／攝影

王定宇說，柯建銘是長輩不苛責，但他擔心柯建銘身體狀況，是不是認知出問題了，不是事實的事情就不是事實，柯建銘這樣不好，「希望多關心他，我覺得他怪怪的」。柯建銘則反擊，他頭腦比誰都清楚，不要再做這些不道德的指控。

國民黨立委徐巧芯則說，她和馬文君怎麼可能和王定宇合謀，柯建銘的指控是天下最大笑話，她聽聞後「笑到發出豬聲音」。

民進黨國會黨鞭槓上自家立委，據轉述，柯建銘、王世堅與王定宇，昨都在中常會為自己說話，賴清德則仔細聆聽三方發言。

中常會後民進黨發言人吳崢表示，賴清德做出二點裁示，第一、當前台灣局勢非常關鍵，請所有黨內人士務必團結，請黨團幹部繼續領導黨團在立法院捍衛台灣；第二、今天大家已經充分溝通，相關誤會也已經釐清，未來不要再重複出現。

此外，有意角逐台南市長的民進黨立委陳亭妃，指控綠委林俊憲前特助林義文發出恐嚇簡訊，遭民進黨立委、台南市黨部主委郭國文批評演過頭。陳亭妃昨反問，半夜收到這些簡訊，難道不是言語霸凌？林俊憲說，林義文並非助理而是義工，「內容是恐嚇嗎？大家可以看看」。