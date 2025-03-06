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新聞幕後／常會告御狀 賴主席只聽未多言

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
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民進黨立院黨團總召柯建銘與綠委王世堅王定宇的內戰，從立法院延伸到民進黨中常會，王世堅昨向黨主席賴清德「告御狀」，三人當賴面前交鋒、「充分討論」，場面一度緊張。派系人士示警，若賴清德無法約束各方勢力，難保黨內大亂鬥不會再上演。

與會人士指出，中常會上氣氛確實緊張，但並未上演對罵、吵架情景，但三人音量都不小，賴清德則充分尊重每個人發言。

據轉述，王世堅先向賴清德表達，他絕無對中常會開會內容錄音錄影，傳送給特定媒體，柯建銘若有誤解盼能理性溝通；柯則回應，他沒講過錄音錄影，可查閱原文。

王定宇指出，柯建銘指稱他身為外交與國防委員會召委，對國民黨提出的刪減案放水，這是錯誤訊息，他當場一一說明被柯建銘點名的提案處理結果，並詢問同委員會綠委王義川，確認他言無誤。

柯建銘則說，黨團總召是民進黨最卑微的位置，要耐磨耐操，他都是以民進黨團結為出發點，特別現在是國家最關鍵時刻，希望黨團成員停止內耗，團結一致。

與會人士表示，賴清德多是聆聽並未多言，最終才裁示，要求黨內團結，已釐清的誤會未來不要再重複出現，也不要再傳遞錯誤訊息。

柯建銘日前因立院召委選舉，批評英系立委王世堅與陳冠廷，據了解，當時英系希望盼「低調以對」，但柯建銘後來接受媒體專訪又「大爆走」舊事重提，讓英系不滿。派系人士說，柯建銘顯然沒想讓事過境遷，既然如此只能被動還擊。

派系人士說，柯建銘稱民進黨立委不懂分寸、背叛民進黨，言論已超越紅線。柯對各派系向來保持等距原則，已有黨內派系質疑，這是否是賴總統授意或至少是默許？派系人士說，賴清德昨天的調停還不夠，必須進一步約束各方勢力，否則難保更激烈的黨內大亂鬥不會上演。

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