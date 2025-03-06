立法院新召委 綠8藍7白1

立法院新會期昨舉行八個常設委員會召委選舉，最終民進黨拿下八席，而國民黨、民眾黨再上演藍白合，交通委員會召委禮讓給民眾黨立委林國成，因此國民黨獲七席、民眾黨獲一席召委。

國民黨立院黨團禮讓交通召委給林國成，民進黨團則推舉立委許智傑擔任交通召委。林國成透露新會期會持續關注ＮＣＣ、數位發展部，並聚焦廣電法、媒體議價法、ＡＩ基本法等。

民進黨團總召柯建銘與綠委王世堅曾因外交及國防委員會召委人選口水戰，最後由柯建銘屬意的綠委沈伯洋擔任召委；國民黨則由國民黨立委黃仁擔任召委。

司法委員會方面，國民黨原擬推立委翁曉玲，卻在最後一刻換人，由藍委吳宗憲續任，民進黨則推舉民進黨立委莊瑞雄。

其餘委員會，內政委員會召委為民進黨立委張宏陸、國民黨立委牛煦庭。經濟委員會召委為民進黨立委蔡易餘、國民黨立委謝衣鳯。財政委員會推舉民進黨立委賴惠員、國民黨立委賴士葆擔任召委，賴下周一將排「稅收超徵還稅於民」公聽會。

另外，國民黨立委葛如鈞擔任教育委員會召委，民進黨則是林宜瑾，她表態將處理壯世代廢止案等。社會福利及衛生環境委員會推舉民進黨立委劉建國、國民黨立委蘇清泉擔任召委。