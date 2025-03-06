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黃國昌 拜會盧秀燕

聯合報／ 記者陳敬丰陳秋雲黃寅林麗玉趙容萱／連線報導
民眾黨主席黃國昌（左）拜會台中市長盧秀燕（右），盧秀燕希望民眾黨在立法院多協助台中市建設，黃國昌對此再三強調，台中市的事就是民眾黨的事。記者黃仲裕／攝影
民眾黨主席黃國昌（左）拜會台中市長盧秀燕（右），盧秀燕希望民眾黨在立法院多協助台中市建設，黃國昌對此再三強調，台中市的事就是民眾黨的事。記者黃仲裕／攝影

台灣民眾黨主席黃國昌就任主席後首次拜訪縣市首長，鎖定台中市長盧秀燕，「盧黃」昨同框受關注，但盧定義為市政交流，不談選舉，並希望民眾黨在立法院能協助台中三大建設發展；黃國昌回應全力支持，「台中的事情就是民眾黨的事情。」

台北市長蔣萬安昨表示，過去他跟黃國昌在立法院共事，都是很好的同事，在很多議題上也都有合作，包括一例一休、勞基法修法時，都與黃國昌交換很多意見，歡迎黃國昌有機會到台北市政府，就市政各項議題交換意見。

民眾黨啟動深度探訪各縣市，黃國昌與黨籍立委麥玉珍、秘書長周榆修等人昨天下午首站台中市府，盧秀燕也率多名局處長會面，雙方交流約四十五分鐘。

盧秀燕打趣說，她和黃國昌是老友老同事，黃二○一六年首次擔任立委時，她是財委會召委，凸顯自己的年紀有多大，並指自己慧眼獨具，當時就認為黃是未來的財經人才。

台灣民眾黨 盧秀燕 蔣萬安 麥玉珍 黃國昌

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