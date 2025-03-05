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林佳龍稱傅崐萁訪港團成員遭中共抓走 傅回嗆抹紅抹黑非常可恥

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁說是自費到香港推展觀光，不認識遭扣押的團員，要外交部長林佳龍不要見獵心喜潑髒水。圖／傅崐萁國會辦公室提供
國民黨立院黨團總召傅崐萁說是自費到香港推展觀光，不認識遭扣押的團員，要外交部長林佳龍不要見獵心喜潑髒水。圖／傅崐萁國會辦公室提供

外交部長林佳龍今天接受網路節目專訪時指傅崐萁2月帶團去香港，無權宣稱自己代表中央政府，更爆料一位同團成員被中共抓走，到現在還沒放出來。傅崐萁晚間回應，國人被扣押，民進黨有沒有同理心？要林佳龍不要見獵心喜潑髒水，抹黑抹紅在野黨轉移焦點，非常可恥。

傅崐萁晚間發出聲明回應，表示花蓮縣府是受邀組團參加香港旅遊博覽會，花蓮在地觀光業者都可以自費報名參加，他並非團員，更非領隊帶團，是自費前往參加，協助推展花蓮觀光，一切行程都公開。而遭香港政府扣押的團員，25年前在香港曾經發生甚麼案件，沒有任何人知曉，也完全無關於現在他在花蓮從事觀光業的事實。

他批評，賴清德政府出賣台灣，掏空護國神山台積電，強迫到美國投資1650億美金，超過5兆台幣，更把2奈米及1.6奈米世界最頂尖的科技製程技術搬到美國去，讓護國神山崩山，台積電變成美積電，民進黨政府不思如何解救護國神山，今天再來對在野黨國會立委潑髒水，是非常可恥的事情。

傅崐萁表示，國人在香港被扣押，台灣政府卻還在興風作浪，「民進黨有沒有一點同理心?」他要賴清德政府及林佳龍不要見獵心喜，外交部的工作是什麼，有沒有像台灣父母官的胸懷，在這裡淨說一些風涼話，令人不齒。

他表示，這名遭扣押的人他並不認識，完全與他無關的事可以歪樓成這樣，這就是我們台灣賴清德當局政府的嘴臉，要求民進黨不要再用網軍側翼扭曲事實製造謠言。

國民黨立院黨團總召傅崐萁說是自費到香港推展觀光，不認識遭扣押的團員，要外交部長林佳龍不要見獵心喜潑髒水。圖／傅崐萁國會辦公室提供
國民黨立院黨團總召傅崐萁說是自費到香港推展觀光，不認識遭扣押的團員，要外交部長林佳龍不要見獵心喜潑髒水。圖／傅崐萁國會辦公室提供

傅崐萁 花蓮 香港

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