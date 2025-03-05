傅崐萁訪港團員遭逮 立委林憶君：僅了解事因沒介入

媒體報導，國民黨團總召傅崐萁訪問香港時，同團有人被逮捕，家屬找民眾黨立委林憶君求助。林憶君今天表示，辦公室僅聯繫相關主管機關了解事因，完全尊重司法依法辦理，並無介入。

外交部長林佳龍今天接受網路節目專訪時提到，國民黨團總召傅崐萁訪問香港自稱代表中央政府，同團其中一人在香港被逮捕，如果傅崐萁真的代表政府，怎沒出手相救。

鏡週刊進一步報導，傅崐萁一行當中，有名陳姓女子在入境香港時，被港警帶走，遭關押至今，家屬還找上林憶君求助；陳姓女子被控25年前在香港涉犯洗錢。

對此，林憶君今天傍晚透過聲明表示，當時陳女家屬因不知其被逮捕的原因，因此請當地議員找她的國會辦公室協助詢問事因。

聲明指出，辦公室僅聯繫相關主管機關、了解事因，完全尊重司法依法辦理，並無任何介入情事。