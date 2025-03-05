新版財劃法財政部評不合理 提五覆議明邀地方討論

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
立法院去年三讀通過新版財劃法，財政部認為垂直及水平分配有窒礙之處。本報資料照片
立法院去年三讀通過新版財劃法，財政部認為垂直及水平分配有窒礙之處。本報資料照片

立法院去年三讀通過新版財劃法，財政部認為垂直及水平分配有窒礙之處，呈總統核可後移立法院提出5覆議理由，認為中央不得減少地方補助款、又大幅增加地方財源實不合理，並列出3案由與地方政府一起討論，預計明傍晚將有初步討論結果。

據財政部發函資料顯示，五個覆議原因包括，新版財劃法大幅削減中央財源讓中央施政無法順利、修正分配款進一步擴大城鄉差距、中央不得減少地方一般性補助又大幅增加地方財源不合理、預算編列未考量施行的作業期間影響預算秩序、分配款及補助款機制是落實憲法地方經濟平衡須審慎規劃。

財政部因此於明天邀集地方政府討論財劃法覆議案由，包括各級政府財政收支劃分調整，應並同事權劃分及支出調整。第二分配款建議應優先滿足基準財政收支，餘款再依基本建設需求努力。第三統籌款內的財政努力及基本建設需求分配指標及權重，妥適性再作通盤檢視。

地方政府財政單位明天下午將至財政部開會討論，預計傍晚將有初步結果。

立法院 補助款 財劃法

延伸閱讀

朝野協商覆議時程 4天、2天無共識

總預算覆議案 立院朝野共識邀卓榮泰報告但時間未定

影／政院提總預算、財劃法覆議 卓揆說明理由

任內五案！政院提總預算、財劃法覆議 卓揆說明4理由

相關新聞

民進黨內訌 柯建銘槓王世堅、王定宇

民進黨上演茶壺風暴，立院黨團總召柯建銘槓上民進黨立委王世堅、王定宇，「雙王」昨質疑，柯建銘認知出了問題，該去做精神鑑定。...

新聞幕後／常會告御狀 賴主席只聽未多言

民進黨立院黨團總召柯建銘與綠委王世堅、王定宇的內戰，從立法院延伸到民進黨中常會，王世堅昨向黨主席賴清德「告御狀」，三人當...

立法院新召委 綠8藍7白1

立法院新會期昨舉行八個常設委員會召委選舉，最終民進黨拿下八席，而國民黨、民眾黨再上演藍白合，交通委員會召委禮讓給民眾黨立...

黃國昌 拜會盧秀燕

台灣民眾黨主席黃國昌就任主席後首次拜訪縣市首長，鎖定台中市長盧秀燕，「盧黃」昨同框受關注，但盧定義為市政交流，不談選舉，...

林佳龍稱傅崐萁訪港團成員遭中共抓走 傅回嗆抹紅抹黑非常可恥

外交部長林佳龍今天接受網路節目專訪時指傅崐萁2月帶團去香港，無權宣稱自己代表中央政府，更爆料一位同團成員被中共抓走，到現...

傅崐萁道歉了 退休師「葉霸」：不親共賣國才考慮接受

花蓮退休國中老師「葉霸」葉春蓮日前到國民黨舉辦的問政說明會嗆傅崐萁「通匪」被架離，引起熱議，傅崐萁昨天道歉。葉春蓮今天說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。