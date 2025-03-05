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美質疑在野黨刪國防預算 民眾黨團：來自民進黨造謠

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
對於立法院刪減國防預算，美國聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）表示，「他們正在玩一場危險遊戲」。路透
對於立法院刪減國防預算，美國聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）表示，「他們正在玩一場危險遊戲」。路透

針對立法院刪減今年度國防預算美國準國防部次長柯伯吉表達不安，民眾黨立法院黨團今天表示，「柯伯吉的不安，完全來自民進黨製造的謠言」，國放預算的刪減數僅不到1%，如果按照美方要求的軍備競賽，恐怕將嚴重排擠其他預算編列空間。

民眾黨團表示，柯伯吉主張台灣國防支出應該拉高至GDP的10%，還聲稱我國國會刪減軍費預算感到不安，這個數字多麼驚人，等於是國防預算暴增至約2兆元，相當於總預算的3分之2，「我們不只應該憂心美國的胃口，更可見民進黨造謠的功力多麼可怕，柯伯吉的不安，完全來自民進黨製造的謠言。」

民眾黨團指出，今年度國防預算原先編列4760億元，最後只有減列46億元，刪減數僅不到1%，其中國防部向美國採購2款無人機，獵鴞專案的發價書只有55億元，美方報價卻高達115億元，當時為了維持財政紀律，朝野立委共同決議刪除約45億元。

民眾黨團強調，嚴審監督預算是立委職責，然而執政黨造謠抹黑無下限，先是不分青紅皂白攻擊在野黨，現在則是開始內鬥自己人，民進黨團總召柯建銘指控同黨立委王定宇，刪除此項預算是勾結在野黨，「柯建銘究竟是被誰認知作戰，才會支持台灣被當盤子海削。」

民眾黨團表示，對於王定宇為所當為、支持在野黨合理提案，民眾黨團必須對其行為表達肯定，全民國防本應不分黨派，也因此只有小幅度刪除，比起前年度減列金額更少，國防預算連年成長，如果按照美方要求，金額將暴增至2兆元，絕對會嚴重排擠將其他預算項目，恐怕將使我國國力大損，更無助提升台灣自我防衛能力。

民眾黨團質疑，身上的錢全部拿去繳保護費，還未必得到一紙承諾與保障，面對無止境的軍備競賽，到底是建立和平的路徑，還是造成更大的風險，「台灣人心中的理想答案，絕對不會是美國人給。」

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