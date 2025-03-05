總預算覆議協商無共識！會中火藥味濃 還扯柯建銘精神狀況

針對行政院移請立法院覆議今年度中央政府總預算案、財劃法修正案，立法院長韓國瑜今召集朝野黨團協商，在野黨認為，因時間緊迫，邀請行政院長卓榮泰報告並備詢，與覆議案投票應於一天內處理完畢，兩案共以兩天時間處理，民進黨方面認為應分開處理，兩案共需四天時間，協商無共識，將交立法院會處理。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，3月12日前完成所有事情，愈快愈好，而民進黨也絕不會弄任何小手段阻礙程序進行。他也提到， 司法院有要求關於憲法訴訟法的立法院表決過程，如實寫出來就好。他主張，卓榮泰詢答一天，投票一天，兩個覆議案共計花費四天。

國民黨團總召傅崐萁認為，因時間緊迫，應一天詢答完畢後，直接投票。若應柯建銘要求，讓卓榮泰到立院說明，若詢答完後，當天稍晚直接投票，也要計算時間緊迫。

民眾黨團副總召張啓楷主張，兩個覆議案各用一天來處理，在野黨也有善意了，同意卓榮泰來報告，希望柯建銘也有善意，全台民眾希望立院審議福國利民法案，一天上午詢答，下午開始投票。

國民黨團書記長王鴻薇說，覆議案2月27日送到立院，適逢連假之前，今協商已經過6天時間，15天內要處理完畢，她知道柯建銘對行政院的影響力很大，但這樣的小動作沒必要，而此刻所有總質詢都已經定了，各黨派的委員都很重視自己的總質詢，所以有個原則是加開院會，否則用到原來院會時間，不同黨派委員都很困擾。 過去15天內是處理一個案子，這次是處理兩個，時間被壓縮，大家都有責任。

傅崐萁補充，願意讓卓榮泰來詢答，卓揆是史上最會覆議的行政院長，覆議、聲請釋憲等是標配，立法院以後不只三讀，還有四讀、五讀，要這樣搞也沒關係，但不要拖到最後一天。 大家協調3月11日、12日處理， 看議事處建議，按照政黨席次比例處理。總預算說窒礙難行，至今沒有收到部會說明哪裡窒礙難行，國民黨可以配合。

柯建銘接著開啟話閘子，開始長篇發言，令張啓楷不滿，張提到民進黨立委王世堅、王定宇講的「柯該做精神鑑定」。王鴻薇也說，「柯總召再繼續講，我們會質疑你身體狀況出問題。」