律訓也成政爭工具？翁曉玲批法務部次長黃世杰情勒

國民黨立委翁曉玲今日表示，民進黨政府抹黑造謠不停歇，日前法務部次長黃世杰在臉書貼文，又以總預算刪減案情勒民眾，這次竟然將目標轉移到新科律師身上。

翁曉玲說，一般來說，律師考試及格後，需參加全國律師聯合會（下稱「全律會」）受法務部委託辦理「律師職前訓練」，才能取得律師執照。按例，全律會每年都會舉辦六個梯次的律師職前訓練，今年也不例外，全律會在2月4日即公告將於4月、5月、6月、8月、9月、11月辦理六個梯次。

翁曉玲表示，在2月20日，她的辦公室接到有陳情人來電，表示全律會突以經費不足為由，電話通知逕行取消辦理最後一個於11月舉辦的受訓梯次。

翁曉玲指出，因為律訓是極為密集且高強度的訓練課程，為期四周，每周五天、每天八小時，一般受訓人不太可能分心去準備其他的考試。但其實有不少受訓人已規劃參加10月18日、19日舉辦的司法官考試，為求專心準備，根本無暇參加前面其他梯次的律訓。故刪除了最後一次11月的梯次，影響甚鉅。

翁曉玲提到，經她的辦公室緊急聯繫委辦機關法務部，希望法務部能夠苦民所苦、並告知原規劃11月的梯次有其特殊性及必要性；以及取消該梯次將給學員造成何種權益的延誤，要求法務部能夠協調受委辦單位全律會檢討受訓時間，以保障受訓學員應有的權益。

翁曉玲說，2月26日，本辦公室接獲法務部回復告知已調整律訓梯次安排，即將9月的梯次延後至10月20日待國考結束後才辦理。本辦公室旋即電告陳情人回報協調的結果，律訓不必再耽誤五個月之久，陳情人對本辦公室的協助深表感謝。

翁曉玲指出，以上所述，才是第33期律師職前訓練課程梯次調整事件的真相原貌，豈是黃世杰次長貼文裡所講的這樣粉飾太平與倒打一耙。

翁曉玲又指出，另要釐清的是，在法務部預算中，律師職前訓練的「委辦費用」並未被個案刪除，最終只有凍結50萬元，且法務部只須提出專案報告即可解凍支用。

翁曉玲強調，就算退萬步言，即使是通案刪除，其實仍可在業務費科目範圍內調整，過往都曾通刪業務費，但卻從未刪減律訓的委辦費。法務部114年度預算經費高達28億元，竟區區38萬元都調整不出來，誰會相信？

翁曉玲總結，黃世杰此文只是在配合行政院的「大哭窮、大造謠」計畫，不用心檢討、提升律訓品質，反而把準律師的工作權當作政治鬥爭的手段，其心可誅。