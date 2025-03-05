【重磅快評】柯建銘動搖黨本 賴清德需要反分裂法？

立院民進黨團總召柯建銘昨天對自家立委大開地圖砲，質疑王定宇搞叛變、砲轟王世堅不忠黨、抱怨陳冠廷不禮貌。柯建銘推大罷免已推到走火入魔，連對自家人都充滿仇恨值；王世堅向賴清德總統告御狀，反酸柯建銘該做精神鑑定。眼看民進黨幾乎「動搖黨本」，賴主席還要放縱柯總召大暴走嗎？

民進黨今天中常會後，賴清德特別做出兩大裁示：一、當前台灣處於非常關鍵的情勢，人民希望看到民進黨團結，不希望看到這些紛爭，更加需要所有黨公職、同志團結；二、針對近期媒體報導狀況，今天常會上大家都已充分交換意見，並針對近期誤會化解釐清，請大家未來相同的紛爭內容，不要再繼續傳遞錯誤訊息。

柯建銘已多次公開表示，2024年總統大選後第2天，賴清德、卓榮泰、游錫堃、柯建銘、馬永成等府院黨高層就籌組就籌組「5人小組」，開始推演大罷免；柯還預告，賴總統最晚3月3日將壓軸「大登場」，為大罷免正式召開記者會，但府方多次否認曾討論「出場」問題，只表示賴總統理解柯建銘的使命感，形同總統府打臉柯建銘的「錯誤訊息」。

不過，立院民進黨團幹事長吳思瑤日前表示，若有民進黨立委的罷免案進入最後投票階段，黨主席賴清德一定會出面力挺綠委。吳思瑤的發言，形同間接證實大罷免的劇本已經寫好，只是不能偷看；大罷免遍地烽火，賴總統仍想維持清高的人設，卻被老柯提早劇透，破壞了府院黨高層的盤算。

老柯不只拆穿大罷免的國王新衣，昨天更在親綠媒體人鄭弘儀節目加碼大爆料，柯建銘質疑王定宇在國防委員會聯手國民黨立委刪除國防預算，他曾揚言黨紀處分；柯還影射，王世堅在民進黨中常會錄音傳給特定媒體，質疑對黨不忠誠；他還抱怨，新任立委陳冠廷想爭取國防委員會召委，居然3度掛他電話。

王世堅今天反爆料，老柯在黨團會議當眾用「三字經」辱罵陳冠廷，他建議柯建銘應該去做精神鑑定。王定宇也反酸，他關心柯總召身體健康，憂心認知已出問題。柯建銘則回嗆，他頭腦比誰都清楚，錯了就認錯，回頭再做不道德的攻擊，何其愚蠢。

民進黨資深立委網內互打無極限，內訌戰火也燒到台南、高雄，大罷免還沒完成，大亂鬥已先實現，眼見「老柯之亂」炸裂全黨，驚動賴總統下午出面喊停火，高舉團結大旗。民進黨茶壺內風暴，讓國民黨立委徐巧芯也忍不住笑出豬叫聲，她還為王定宇抱屈說，如果連王定宇都是中共同路人，整個民進黨可能都是已經被滲透了。

問題是，民進黨罷免仇恨值戰到六親不認、認知作戰更玩到模糊認知，柯建銘「大罷免、大爆料、大暴走」，形同一匹脫韁老馬，賴總統可能需要一部「反分裂民進黨法」，才能讓老柯懸崖勒馬。