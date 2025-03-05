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傅崐萁赴香港推觀光…女團員因25年前舊案被捕 行李都沒領人就消失

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傅崐萁赴港推觀光…團員因舊案被捕 行李都沒領人就消失

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府上月中旬帶團到香港參加旅遊博覽會推展觀光，今天傳出有一名團員在入境時，因25年前涉洗錢案件被捕。記者王燕華／翻攝
花蓮縣府上月中旬帶團到香港參加旅遊博覽會推展觀光，今天傳出有一名團員在入境時，因25年前涉洗錢案件被捕。記者王燕華／翻攝

花蓮縣政府上月與立委傅崐萁與鄉鎮首長、在地觀光業者赴香港行銷觀光，外交部長林佳龍今天爆料同行一名陳姓女團員涉洗錢舊案被捕，至今沒回來。據了解，這名陳姓女團員是在花蓮兆豐農場負責行銷的高階主管，因舊案被捕，讓同行團員都很訝異。

縣長徐榛蔚上月帶團搭乘香港花蓮直航飛機，參加香港的旅遊博覽會，行銷花蓮觀光，同行的包括鄉鎮首長、觀光業者，約4、50人。

一名同行團員今天表示，上月18日入境香港，當時大家出關等行李時，才發現陳姓女子一直沒出現，到處找人，一直到19日上午都不見陳女，後來是報警陳女失蹤，請港警找人，才獲得回覆說，陳已經被帶到警察局，當時陳女的行李都還是同行人代領，應是一入關就被扣住。

這名團員表示，原本以為陳女只是因為攜帶違規物品入境出問題，今天看到新聞才知道原來是25年前在港涉犯洗錢，但1萬美金並非大數目，不知道為何會有這椿舊案，也沒想到竟然都還被關押在香港。

據了解，被捕的陳女年約50多歲，在兆豐農場工作20多年，是高階主管，負責行銷推廣，這次到香港參與觀光行銷活動，到香港通關時因護照異常，被港警留置。

民眾黨花蓮縣議員傅國淵說，他在此事發生的2天後接到陳女友人的求助電話，透過黨籍立委林憶君居中了解，並與港方聯繫，也透過香港方面緊急援助，設法安排律師提供法律協助，過程都有向兆豐農場及陳女家人聯繫。

據他了解，此案由西九龍法庭處理，3月2日開過一次庭，3月7日將再開保釋庭。

花蓮縣府上月中旬帶團到香港參加旅遊博覽會推展觀光，今天傳出有一名團員在入境時，因25年前涉洗錢案件被捕。記者王燕華／翻攝
花蓮縣府上月中旬帶團到香港參加旅遊博覽會推展觀光，今天傳出有一名團員在入境時，因25年前涉洗錢案件被捕。記者王燕華／翻攝

傅崐萁 花蓮縣政府 觀光 香港

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