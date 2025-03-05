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朝野協商覆議時程 4天、2天無共識

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院5日就總預算與《財劃法》覆議時程進行協商，但仍沒有獲得共識。（螢幕截圖）
立法院5日就總預算與《財劃法》覆議時程進行協商，但仍沒有獲得共識。（螢幕截圖）

2個覆議案要花4天還是2天處理，立法院藍綠白3黨仍無共識！立法院5日討論總預算與《財劃法》覆議案處理時程，民進黨希望4天處理2個覆議案，並加開全院委員會；但國民黨與民眾黨希望2個覆議案2天處理，早上邀請行政院長卓榮泰備詢、下午就可表決。三方協商無共識，6日將表決各自提案。

綠盼4天處理覆議

立法院5日針對總預算與《財劃法》覆議相關時程進行朝野協商，原定3點半的協商，因韓國瑜接見外賓而延後到4點。協商開始時，民進黨團總召柯建銘首先建議，希望能在12日進行覆議表決，中間邀請行政院長卓榮泰到立法院報告，1個覆議各2天，希望能連續4天進行報告，因此中間的委員會將改開院會，愈快處理愈好。

柯建銘還花了約20分鐘回顧《憲訴法》修法歷程，針對憲法法庭請立法院就民進黨團《憲訴法》申請釋憲案，提供書面意見，柯表示如實反應就好。但國民黨團總召傅崐萁希望2個覆議案各花1天處理就好，民眾黨團副總召張啓楷也表示贊成，希望上午答詢、下午就可以投票。

藍白盼備詢表決同天

國民黨團書記長王鴻薇則列舉說，5日到13日之間，6日、10日要總質詢，委員會也選出召委，還可能會有其他專案報告等安排，加上這次是15天內要處理2個覆議案，在眾多因素考慮下，希望可以加開院會，並花2天的時間處理總預算與《財劃法》覆議案。但由於民進黨團不同意，韓國瑜宣布休息10分鐘。

但在休息後，柯建銘仍堅持要1個覆議案要2天處理，若無法達成共識就用院會表決。傅崐萁則說，《財劃法》修法是過去民進黨多位政要的訴求，如今卻對此覆議；總預算創下歷史新高，行政院卻說窒礙難行，目前也沒有送預算解凍案到立委辦公室，明明很多不用覆議的解方卻屢提覆議。隨後傅崐萁便因另有行程，率先離席。

協商吵架無奈散會

張啓楷也說，過去立法院凍結預算的比例高於5%，要求自行刪減的預算數也高於過去，明明過去可以解決的問題，為何現在不行？柯建銘回應說，因為過去有前立法院長王金平調和鼎鼐，如今的院長韓國瑜並不公正。隨後由於柯建銘持續發言引發藍白黨團不滿，批評柯建銘要做精神鑑定，引發民進黨團幹部不滿。

三方互相爭吵後，韓國瑜無奈宣布朝野協商沒有共識，5點23分宣布散會。若以目前協商進度來看，總預算與《財劃法》覆議案高機率會在2天內進行備詢與表決，立法院將邀請卓榮泰前來報告與備詢，國民黨、民進黨與民眾黨可能會分別派遣7位、6位與1位立委進行質詢。

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立法院 覆議案 韓國瑜

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