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葛如鈞任教文委員會召委 先推AI基本法

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委葛如鈞。圖／本報資料照片
國民黨立委葛如鈞。圖／本報資料照片

立法院新會期開議，各委員會召委也出爐，除民生法案外，教育及文化也頗受關注，立法院教育及文化委員會召集委員葛如鈞表示，新會期將力推「AI基本法」等五法案，同時推動AI技術應用於教育場域，讓學生透過AI（人工智慧）享有更廣泛的學習資源。

葛如鈞表示，首次擔任召委，難免心情忐忑，深感責任重大，會推動對人民有利的法案，為台灣教育與文化發展盡心盡力，這會期將優先推包含「AI基本法」、「能源法案」、「運動產業發展條例」、「偏鄉教育條例」及「青年基本法」等，盼提升教育品質、科技創新與經濟發展

葛如鈞提到，他作為一名大學教授，特別關注科技對學生學習權益的影響，尤其AI技術如何應用於教育場域，改變傳統的學習方式，更能提供學生更靈活與個人化的學習體驗，支持教育部持續推動「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」，讓學生都能透過AI技術享有更廣泛的學習資源。

另外，有關台積電恐變「美積電」？葛如鈞也說，美國持續要求台積電赴美投資，加大對美國的貢獻，令人擔憂是否會影響台積電在台灣的發展，與其將台積電當作「保護費」繳交給美國，台灣更應該思考如何提升自身的防衛能力，確保本土產業不會因國際變局而受損。

葛如鈞呼籲，政府應有更積極產業政策，確保台灣半導體產業鏈的完整性，並提升國內投資環境，讓台積電與其他高科技產業能夠在台深耕。另外，面對美國壓力與全球市場變動，新會期會更專注於經濟戰略，確保台灣在詭譎多變的國際經濟環境中，依舊能夠手握多張好牌。

台積電 經濟發展 美國

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