柯媽首度探視柯文哲 陳佩琪陪同現身北所再帶2書與菜

前台北市長柯文哲涉京華城等案遭羈押，日前獲裁准解除禁見至10日，與家人討論父親治喪事宜。柯媽何瑞英今天在柯妻陳佩琪陪同下，首度到北所探視，陳佩琪透露帶了2本書與菜。

柯文哲的妻子陳佩琪自3月2日開始，每天都到台北看守所辦理接見探視。今天下午3時許，何瑞英身穿灰色大衣、戴口罩，在陳佩琪及台灣民眾黨發言人張彤攙扶下，走進北所。何瑞英面對媒體詢問見兒子的心情及攜帶哪些物品，均未回應。

陳佩琪一邊走一邊告訴何瑞英，「昨天有送經書進去，文哲在裡面幫爸爸唸經。」在辦理接見手續時，陳佩琪表示帶了2本書，並拿出準備好的菜，讓北所人員檢查後送入。

下午4時許，陳佩琪攙扶何瑞英步出北所，媒體問及柯文哲腰傷狀況，何瑞英上車前說，「年紀大了就會這樣嘛，腰痠背痛。」

柯文哲妹妹柯美蘭2日接見後接受媒體採訪時說，柯文哲希望能參加家祭，返家探視申請書已寫好，但目前尚未遞交，因為她要上班，後續將委由民眾黨代送。

對此，北所回應，返家探視應在死者亡故日起至喪葬前2天（包含假日）提出申請。

柯文哲目前羈押在北所。柯文哲的父親柯承發2月17日病逝，家屬已定3月10日舉辦告別式。柯文哲日前透過律師遞交聲請解除禁見、通信，以便與家屬討論治喪事宜。台北地方法院2月27日裁定對柯文哲母親、妻子、弟弟、妹妹等4人解除禁見至3月10日。