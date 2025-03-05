快訊

王大陸涉教唆毆打Uber司機 1凶嫌竟是軍人…警直衝成功嶺逮人

傅崐萁赴香港推觀光…女團員因25年前舊案被捕 行李都沒領人就消失

北一女拒拍攝遭「夜校女生」劇組控不友善 校友學生連署要求道歉

美提台灣軍費刪減惹議 民眾黨團：刪減數不到1%

中央社／ 台北5日電

美國國防部次長提名人柯伯吉在聽證會上提到，台灣國會刪減軍費令人不安。民眾黨團今天指出，今年度國防預算最後只減列新台幣46億元，刪減數不到1%，其中有45億元是獵鴞專案報價價差，朝野才同意刪除。

美國國防部次長提名人柯伯吉（Elbridge Colby）在參議院軍事委員會表示，台灣軍費遠遠不足，應該接近GDP的10%，而他未來的目標是避免讓台灣引發與北京不必要的衝突，為美國爭取時間改善美中軍事失衡。柯伯吉也提到，台灣國會刪減軍費的動作讓他「深感不安」。

民眾黨立法院黨團今天下午透過臉書指出，GDP的10%等同國防預算將增至約新台幣2兆元，相當於2/3總預算金額，但柯伯吉的不安，完全來自民進黨製造的謠言。

民眾黨團表示，翻開立院公報，114年度國防預算，原編4760億元，最後其實只減列46億元，刪減數不到1%，其中刪減的45億元還是因為國防部向美國採購2款無人機的「獵鴞專案」，發價書只有55億元，美方報價卻高達115億元，價差60億元，朝野立委才共同決議在維持財政紀律考量下刪除45億餘元。

民眾黨團提到，立委嚴審監督預算是職責所在，但民進黨造謠抹黑無下限，不分青紅皂白的攻擊完在野黨後，開始內鬥自己人，民進黨團總召柯建銘指控同黨立委王定宇，刪此預算是「勾結在野黨」，柯建銘究竟是被誰認知作戰，才會支持台灣被當盤子海削，要國會睜眼裝瞎把天價保護費繳給軍火商。

民眾黨團重申，肯定王定宇擔任召委時為所當為，而國防本應不分黨派，也因此今年只有非常小幅刪除，比起113年減列61億元更少，國防預算連年成長，114年已占GDP約2.3%。

民眾黨團談及，若照美方要求，軍備競賽至GDP10%，國防相關預算將暴增至約2兆元，絕對會嚴重排擠其他預算，壓縮民生經濟、內政、交通，甚至社會福利的空間，恐怕將國力大損，更無助提升台灣自我防衛能力。

民眾黨團也強調，身上的錢，全拿去繳保護費，還未必得到一紙承諾與保障，台灣人心中的理想答案，絕對不會是美國人給。

國防預算 民眾黨 美國

延伸閱讀

柯建銘槓綠委 藍：為大罷免連王定宇都成同路人

遭柯建銘批不忠 王世堅獲莊瑞雄力挺：他是標準台派

王世堅爆氣中常會告御狀 酸柯建銘該做精神鑑定

柯建銘控王定宇勾結國民黨 徐巧芯：笑到發出豬聲音

相關新聞

傅崐萁赴港推觀光…團員因舊案被捕 行李都沒領人就消失

花蓮縣政府上月與立委傅崐萁與鄉鎮首長、在地觀光業者赴香港行銷觀光，外交部長林佳龍今天爆料同行一名陳姓女團員涉洗錢舊案被捕...

林佳龍：傅崐萁訪港團成員被中共抓 還沒放出來

外交部長林佳龍5日接受網路節目主持人王時齊專訪時說，國民黨立法院黨團總召傅崐萁2月帶團去香港，無權宣稱自己代表中央政府，...

男傳訊「問候」陳亭妃 徐巧芯：是打到我辦公室恐嚇同一人

國民黨立委徐巧芯今天下午在資深媒體人黃揚明主持的直播節目中，表示昨天被控傳訊息恐嚇民進黨立委陳亭妃的林義文，就是2023...

美質疑在野黨刪國防預算 民眾黨團：來自民進黨造謠

針對立法院刪減今年度國防預算，美國準國防部次長柯伯吉表達不安，民眾黨立法院黨團今天表示，「柯伯吉的不安，完全來自民進黨製...

總預算覆議協商無共識 會中火藥味濃扯柯建銘精神狀況

針對行政院移請立法院覆議今年度中央政府總預算案、財劃法修正案，立法院長韓國瑜今召集朝野黨團協商，在野黨認為，因時間緊迫，...

律訓也成政爭工具？翁曉玲批法務部次長黃世杰情勒

國民黨立委翁曉玲今日表示，民進黨政府抹黑造謠不停歇，日前法務部次長黃世杰在臉書貼文，又以總預算刪減案情勒民眾，這次竟然將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。